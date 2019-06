Garde impatient

Appelé à se débrouiller avec un effectif réduit depuis plusieurs parties, l’entraîneur-chef de l’Impact Rémi Garde commence à s’impatienter, non sans raison.

« Ça fait cinq rencontres que, malheureusement, il n’y a pas 18 noms sur la feuille de match de l’Impact et que, parfois, sur le banc de touche, il y a des joueurs qui n’ont pas joué du tout ou qui n’ont vu de l’action qu’en U19 », a-t-il souligné, vendredi, avant l’entraînement de l’équipe qui affrontera l’Atlanta United FC, samedi soir.

L’Impact est actuellement privé de plusieurs joueurs se retrouvant en sélection nationale, soit Samuel Piette, Zachary Brault-Guillard, Daniel Lovitz, Omar Browne et Micheal Azira. Or, l’entraîneur français aimerait avoir un peu de renfort.

« Ce n’est pas un caprice, j’ai besoin de retrouver un effectif un peu plus conséquent pour pouvoir faire une rotation, considérant le niveau de fatigue et le niveau athlétique de certains joueurs qui ont connu des blessures ou qui reviennent, a-t-il plaidé, en montrant son désir de protéger ses troupiers actuels. Je serai peut-être obligé de faire enchaîner des matchs, 72 heures après le précédent, à des joueurs qui n’ont pas joué depuis longtemps. Il y a toute une gestion qui échappe, bien évidemment, aux gens qui suivent ça d’un peu plus loin. Je peux vous dire qu’à l’interne, il y a une jonglerie importante en ce moment. »