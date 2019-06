Il retrouve la bague de mariage de sa femme perdue huit mois plus tôt dans la neige au Canada

Une femme du Missouri ne croyait jamais revoir sa bague de mariage après l’avoir perdue dans la neige, en octobre dernier, dans l’Ouest canadien.

Emily Yang et son mari étaient en voyage dans la région de Banff, en Alberta, lorsque leur véhicule est resté pris dans la neige, a rapporté CNN.

Le couple venait de s’arrêter pour une courte pause, mais a été incapable de reprendre la route.

«[Emily] s’est dirigée à l’arrière de notre VUS et a commencé à déblayer la neige avec ses bras. C’est à ce moment-là que la bague a glissé de son doigt et est tombée dans la neige», a relaté son mari, Drew Huskey.

Tous deux ont alors tenté de creuser tant bien que mal autour de l’endroit où la bague aurait pu se trouver. Mais ils ont dû abandonner assez rapidement en raison de la température froide qui leur gelait les mains.

«Elle n’en avait aucune idée, mais dès l’incident, je me suis dit que j'allais revenir et retrouver la précieuse bague», a dit M. Huskey.

Bague de remplacement

Entre-temps, après le retour du couple à la maison, Mme Yang a reçu une bague de remplacement.

Puis, ce mois-ci, soit huit mois après le malheureux incident, et pour être bien certain qu’il n’y ait plus trace de l’hiver, M. Huskey a dit à son épouse qu’il allait à la recherche de la bague perdue dans le cadre d’un voyage d’affaires à Banff, accompagné de quelques amis.

Après des recherches d'environ deux heures et demie, l’improbable est survenu: «[Le fils d’un de mes amis] a traversé la rue, puis regardé par terre, a raconté Drew Huskey. Il a aperçu quelque chose de brillant, qu’il a ramassé avant de crier: "s’agit-il de la bague que nous cherchons?" Je me suis tout de suite retourné en pensant que c’était une blague. J’étais sans mot!»

De retour chez lui, M. Huskey a écrit à l’intention d’Emily une lettre détaillant tous les efforts qui ont été faits pour parvenir au but, retrouver la fameuse bague de mariage.

«Je me suis accroupi près du divan, j’ai ouvert la boîte et j’ai posé un genou au sol», a-t-il dit. À ce moment, sa femme a failli perdre connaissance.

«Cela signifie beaucoup pour moi et je sais qu’il m’aime vraiment», a témoigné la femme d’origine asiatique.

Pour Drew, un homme décrit comme un grand optimiste, il n’était pas question de ne pas au moins tenter sa chance. Et la chance lui a en effet souri...

Le couple planifie maintenant un voyage en Chine. Et pour l’occasion, Emily aura une bague au doigt qui lui va comme un charme.