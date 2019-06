Le désespoir ne vient pas juste en automne

Nous faisons partie de ces familles qui furent obligées d’abandonner leur maison lors des récentes inondations. Heureusement nous avons pu réintégrer notre foyer rapidement et nos dégâts furent minimes comparativement à ceux de certains autres. Mais je ne parviens pas à passer au travers. Je fais des cauchemars qui m’angoissent et je me réveille en sueurs, totalement incapable de me rendormir. Mon mari a beau me dire qu’on a été chanceux dans notre malchance, ça ne m’apaise pas pour autant. Pourquoi ai-je autant de mal à me remettre d’aplomb?

Une mère incapable de donner le bon exemple à ses enfants

Tout le monde n’a pas la même sensibilité vis-à-vis des épreuves de la vie. À l’évidence, votre limite personnelle aux catastrophes a été atteinte. Sans oublier le ressac du choc post-traumatique. Ça mériterait une consultation.