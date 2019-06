Le manque de transparence du fédéral est là pour rester

Pourtant, la semaine dernière, les libéraux se targuaient d’avoir garanti plus de transparence aux Canadiens en modernisant cette loi vieille de plus de 30 ans.

Un document récemment déposé au Parlement démontre qu’une quarantaine d’institutions ont pris des délais de plus de 180 jours – l’équivalent d’environ six mois – et parfois même de plus d’un an.