Les joueurs nippons savent danser!

Les Capitales de Québec ont eu le dessus sur les étoiles de la Ligue Shikoku Island par la marque de 4 à 3, vendredi soir, alors que Dame Nature a encore fait des siennes. Mais c’est une tout autre chose qui a retenu l’attention des amateurs au Stade Canac en cette soirée pluvieuse.

Pour faire passer le temps alors qu’il pleuvait des clous sur le terrain synthétique de la Vieille Capitale, les joueurs des deux équipes se sont adonnés à un concours de danse amical improvisé. Une dizaine de «danseurs» y sont allés de mouvements plus grotesques les uns que les autres, au grand plaisir des 3328 spectateurs qui en ont clairement eu pour leur argent. À défaut d’avoir remporté la rencontre, les visiteurs sont sortis vainqueurs de l’affrontement musical lorsque les Capitales ont jeté une serviette blanche sur le «tapis de danse».

In extremis

Les Capitales n’ont pas perdu de temps et se sont inscrits au pointage dès la première manche sur un simple du voltigeur Tyson Gillies. Le frappeur désigné Jhalan Jackson a tout de suite renchéri en envoyant une balle de l’autre côté de la clôture, ajoutant deux points aux locaux. Chris Shaw a finalement claqué un circuit solo en sixième manche pour permettre aux hommes de Patrick Scalabrini de s’enfuir avec la victoire in extremis.

Le partant de Québec, Arik Sikula, a connu un départ plutôt ordinaire. Il a accordé trois points sur sept coups sûrs, et retiré quatre frappeurs sur des prises en six manches sur le monticule. Les releveurs appelés en renfort, Jack Charleston et Jonathan De Marte, sont parvenus à protéger la mince avance des Capitales en limitant la formation japonaise à trois coups sûrs.

Nouveau venu

Les résidents du Stade Canac se muniront d’un nouveau lanceur dès leur arrivée au New Jersey lundi prochain. L’organisation accueillera Levi MaVorhis dans ses rangs en prévision du départ des partants Scott Richmond et Dustin Molleken pour les Jeux panaméricains, du 26 juillet au 11 août.

Le jeune artilleur de 24 ans a passé trois ans dans les filiales des Cardinals de St. Louis où il a maintenu une moyenne de points mérités de 3,91. L’an dernier, sa moyenne est passée à 5,90 en 29 manches dans la Ligue Frontier.

Calepin de notes

La suspension de Patrick Scalabrini est finalement reportée au 6 juillet, date à laquelle les Capitales reprendront leur match de jeudi dernier face aux Miners de Sussex County.