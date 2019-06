L’imagination de Catherine

C’est le nombre de travailleurs agricoles temporaires, en provenance de l’extérieur du Canada, qui ont reçu un permis pour travailler au Québec en 2018. C’est eux qui passent l’été à cueillir les fruits et légumes chez nos producteurs maraîchers.

Le printemps est la saison la plus occupée avec 8420 titulaires de permis pour les mois d’avril, de mai et de juin, selon les données d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.