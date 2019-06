Logisco: un deuxième hôtel

Le 5 juin dernier, le groupe immobilier Logisco inaugurait un deuxième Hampton Inn & Suites by Hilton, qui représente un investissement de 10 M$. Situé derrière le Méga Centre Beauport, le nouvel établissement compte 88 chambres. Ce nouvel hôtel s’inscrit dans le développement d’un nouveau projet d’envergure de 56 M$ sur la rue Everell, projet qui comprend des immeubles du projet Latté ainsi qu’un volet commercial avec le Complexe Everell.

Photo courtoisie

L’arrivée de l’établissement hôtelier ajoute une offre hôtelière dans le secteur de Beauport, qui n’était pas desservi jusqu’alors. Situé dans un arrondissement très fréquenté, où sont concentrés des boutiques, restaurants et services, ainsi que des installations de divertissement, il conviendra à toutes les clientèles, y compris les clientèles d’affaires et de loisirs. Rappelons que le premier Hampton Inn & Suites by Hilton a été inauguré en juin 2017 au Carrefour Saint-Romuald, à Lévis.

► Pour en savoir plus: logisco.com