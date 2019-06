Ma sœur me brime

J’ai 50 ans et ma plus jeune sœur 28. Nos parents sont décédés d’un cancer à un an d’intervalle, alors qu’elle n’avait que 16 ans. Je l’ai prise sous mon aile, la considérant un peu comme l’enfant que je n’avais pas eu, moi le bâton de vieillesse de nos parents. La maison familiale où nous vivions avec eux fut vendue, et je suis partie en appartement en emmenant ma sœur avec moi puisque les autres avaient déjà amorcé leur vie d’adulte. Je me suis occupé d’elle comme une mère. J’ai bien géré le petit pécule qu’elle avait hérité de nos parents ce qui lui a permis de faire des études d’infirmière.

À 18 ans elle avait fait la connaissance d’un type qui ne me revenait pas. J’ai tout fait pour la dissuader de sortir avec lui et elle a fini par obtempérer. Mais à 22 ans quand elle m’a annoncé qu’elle était enceinte de lui, je voulais lui arracher les yeux. Sa petite fille est née et le type a disparu dans la brume. J’ai pris charge de cette petite famille et élevé son enfant jusqu’à l’an passé, quand ma soeur a décidé de partir en appartement.

Ça m’a fait une peine épouvantable, mais je ne savais pas que le pire était à venir. Au début elles me visitaient régulièrement et ma sœur m’appelait souvent pour garder sa fille. Comme je trouvais que la petite manquait de discipline avec une mère aussi laxiste, je me suis permis d’en faire part à ma soeur qui l’a mal pris.

En guise de réponse, elle m’a dit de me mêler de mes affaires parce qu’elle était assez grande pour élever avec sa fille. Ce qui fait que depuis un an je ne garde plus l’enfant et que les deux ne me visitent quasiment plus. J’ai su par un de mes frères à qui elle s’est confiée qu’elle en avait marre que je la traite comme une sans allure et que pour me passer ça, elle éviterait de me voir et me priverait de sa fille sur qui « je semblerais vouloir garder un ascendant ». Je trouve ça tellement injuste de sa part. Moi qui ai sacrifié ma liberté de femme pour ces deux là! Comment lui faire entendre raison?

M-T. B.

Le seul moyen d’y parvenir c’est en cessant de la traiter comme une enfant et en ne considérant plus sa fille comme la vôtre. Votre sœur est une adulte capable de prendre ses responsabilités. Même si elle ne fait pas les choses comme vous les feriez, ça ne veut pas dire qu’elle est une mauvaise mère. Elle est probablement une mère de son temps alors que vous en êtes une de jadis, vu votre différence d’âge. Plus vous vous imposerez comme l’autorité dans cette petite famille, plus vous allez perdre des points aux yeux de votre sœur, et sa fille ne peut que s’aligner sur le comportement de sa mère. Vous poser en rivale de votre sœur ne peut que vous nuire.