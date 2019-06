Dicaire passe le test avec distinction

La Québécoise a été sacrée gagnante par décision unanime des juges. Ceux-ci ont remis deux cartes identiques de 99-91 et une carte de 98-92.

Reconnue comme une fonceuse, l’aspirante n’a pas trahi sa réputation, fonçant sur la favorite de la foule. Malheureusement pour la boxeuse de 42 ans, Dicaire (16-0-0, 0 K.-O.) avait la parfaite stratégie et elle a dansé autour de Lindberg (17-5-2, 9 K.-O.) pendant tout le combat. La championne du monde a également réussi de puissantes combinaisons qui ont trouvé la cible régulièrement.

« Même si elle ne gagnait pas un round, elle était là pour se battre et elle m’a fait travailler. Elle m’a fait mériter ma ceinture de championne du monde », a dit Dicaire à propos de son adversaire.

« Ce soir [vendred], j’étais en contrôle. Même si elle fonçait, je savais que j’avais un plan de match et une stratégie. »

Il s’agissait de la troisième fois en sept mois que la pugiliste native de Saint-Eustache montait dans le ring. Elle avait remporté sa ceinture contre l’Uruguayenne Chris Namus, le 1er décembre, et elle avait réussi sa première défense face à la Suédoise Mikaela Lauren, le 13 avril. Dicaire prendra quelques semaines de vacances et laissera son clan décider de sa prochaine étape.

« Mon entraîneur va s’asseoir avec mon promoteur et je sais que mon équipe trouvera la meilleure option. On a besoin de défi et de continuer d’avancer. Le prochain défi qui sera devant moi, je vais le relever. »