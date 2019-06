Nos bélugas s’accouplent-ils avec des narvals?

L’information, diffusée il y a quelques jours, est presque passée inaperçue malgré ses curieuses et captivantes implications pour de sympathiques habitants du Saint-Laurent.

L’histoire commence au Groenland. Il y a une trentaine d’années, des Inuits qui y pratiquaient la chasse de subsistance ont tué une étrange baleine qui ne ressemblait pas à leur prise habituelle. Ils en chassaient deux espèces; le narval gris moucheté avec son unique défense torsadée qui lui vaut le surnom de licorne des mers et le béluga universellement connu pour sa blancheur resplendissante.

La carcasse du mammifère marin des Inuits était différente. Elle était uniformément grise avec des nageoires de bélugas et une queue de narvals. Ces chasseurs de baleine n’avaient jamais rien vu de tel et l’un d’eux a décidé d’en conserver le crâne. Ces chasseurs inuits se rappellent d’avoir aussi observé deux autres baleines d'aspect similaire.

En 1990, un spécialiste des mammifères marins a envoyé le crâne de l’étrange cétacé à l’Institut de recherche sur les pêcheries à Copenhague suggérant après l’avoir comparé aux crânes de bélugas et de narvals qu'il pourrait s'agir d'un hybride. Au début des années 90, il n’y avait aucun moyen scientifique de confirmer cette hypothèse. Les bélugas et les narvals ont la même taille, partagent les mêmes eaux arctiques (Canada, Norvège, Groenland et Russie) et sont plus étroitement liés les uns aux autres qu'avec toute autre espèce.

Photo Wikipédia

Les technologies actuelles d’extraction d’ADN d’ossements, qui ont permis des progrès importants dans l’étude des Mammouths et des ancêtres de l’homme actuel, ont confirmé que l’insolite baleine était bien hybride. L’équipe du Muséum d’histoire naturelle du Danemark a montré qu’il s’agissait d’un mâle né d’une mère narval et d’un père béluga. Un narluga. C’était la première fois qu’on avait une preuve irréfutable de hybridation des deux espèces.

Et nos bélugas là-dedans?

Maintenant l’épisode québécois de ce thriller scientifique. En 2016, le Groupe de recherche en écologie des mammifères marins de Tadoussac (GREMM) a identifié un jeune mâle narval parmi des groupes de bélugas dans l’estuaire du Saint-Laurent a plus de 1 000 km de son aire de vie groenlandaise. La porte-parole du GREMM et rédactrice en chef de Baleines en direct Marie-Ève Muller m’a expliqué que ce même narval est observé chaque année depuis dans le Saint-Laurent parmi ses amis d’ici. Photographié d’abord près de Trois-Pistoles, il a aussi a été identifié plus tard par des scientifiques de Parcs Canada, au large de Grandes-Bergeronnes, toujours avec ses copains québécois.

Comme l’indiquent les images aériennes mises en ligne par le GREMM le jeune narval s’est parfaitement intégré aux bélugas et a été adopté par la fraternité. On le voit avec une dizaine de jeunes mâles en pleine séance de socialisation.. Les bouleversements climatiques pourraient faire que les deux espèces cousines se côtoient de plus en plus. Selon les chercheurs du GREMM, le cétacé aurait pu être contraint à quitter son territoire de chasse au large du Groenland, réduit par une fonte des glaces toujours plus inquiétante.

L’été dernier, le site du GREMM s’était posé la question de savoir si on pourrait un jour voir un hybride béluga-narval ici: « Partager la même aire de vie est propice aux rencontres, de quoi nous questionner sur l’éventualité que ces deux espèces puissent se reproduire ensemble et donner des petits viables...» Le GREMM notait que ce phénomène se constate déjà chez l’ours polaire et le grizzly, parmi lesquelles on commence à observer des hybrides. Les narvals dépendent de la banquise pour survivre et subissent les effets des changements climatiques accélérés comme les ours polaires.

La science vient de confirmer la justesse de l’hypothèse du GREMM: ça s’est déjà produit dans les eaux du Groenland. À quand un hybride narval-béluga dans le Saint-Laurent ? Un narluga bien de chez nous.