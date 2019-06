ON CRAQUE POUR... 3 juillet : la Fête de la ville de Québec

Le mercredi 3 juillet, toute la population est invitée à fêter les 411 ans de Québec. À cette occasion, plusieurs activités gratuites auront lieu à différents endroits de la ville. Dès 10h, une messe spéciale sera célébrée à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. Le Royal 22e Régiment se réunira devant l’hôtel de ville pour offrir une prestation musicale à 11h45. Profitez de votre passage sur les lieux pour visiter le magnifique hôtel de ville et pour prendre part à un circuit patrimonial afin d’en apprendre plus sur les communautés religieuses qui ont bâti et développé Québec. En fin de journée, rendez-vous dès 18h dans le secteur boisé de la place Jean-Béliveau pour un pique-nique coloré. Au programme: animation, jeux, spectacles et dégustations. D’autres pique-niques seront également organisés dans les différents arrondissements. Voyez l’entrevue avec Alicia Despins, conseillère municipale, samedi à l’émission. Programmation détaillée: www.ville.quebec.ca, sous Citoyens, Art et culture, Activités et événements.

Photo courtoisie