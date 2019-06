Petite-Vallée est country

PETITE-VALLÉE | Un emballage spectaculaire a attribué au country ses lettres de noblesse, vendredi soir, à Petite-Vallée, avec la fusion magique de Guylaine Tanguay avec un ensemble de 125 voix et musiciens! Sans oublier les danseurs.

À sa 37e édition, le Festival en chanson de Petite-Vallée continue de surprendre avec ses coups spectaculaires, qui devraient même inspirer les plus grands festivals.

Le traditionnel spectacle country a pris de nouvelles et riches couleurs avec tout ce beau monde venu clamer haut et fort: «Nous, on aime le country», une passion visiblement partagée par le public qui s'en donnait à coeur joie en chantant et en battant des mains.

Photo AGENCE QMI, PIERRE O. NADEAU

L'atmosphère était à la fête dans le chapiteau de 1300 places de nouveau plein au maximum de sa capacité.

Guylaine Tanguay et la troupe gaspésienne Tourelou ont servi un savoureux cocktail de country servi sous toutes ses coutures.

Le tout a débuté par la chorale sur les rythmes de Tennessee suivi d'un pot-pourri québécois qui a soulevé la ferveur d'une foule heureuse de réentendre J'ai un amour qui ne veut pas mourir, Mille après mille, et qui s'est mise à crier Willie! à la mémoire de Willie Lamothe.

Une belle finesse

L'imposante taille de la production aurait pu alourdir le contenu, mais, au contraire, elle a fait place à une belle finesse remarquée d'abord par l'intervention d'un couple de danseurs costumés pour la chanson romantique Au bord du Lac Hibou, suivie de l'indémodable et inévitable Quand on est en amour.

Frissons

Puis sont venus les grands frissons sur l'air de la chanson Perce les nuages, interprétée par un choriste pendant que la chef de chœur Guylaine Fournier dirigeait la chorale à grands mouvements de bras, et qu'un duo de danseuses s'exécutait.

Le spectacle a retrouvé son ton festif en deuxième partie quand la chanteuse d'origine saguenéenne a fait «yodler» son public.

Plus tard, entre deux succès d'Elvis, elle a fait un clin d'œil à Johnny Cash, offert un bouquet de Shania Twain, et fait résonner Les cloches de ma vallée... en plein coeur de Petite Vallée.

Guylaine Tanguay, qui roule sa bosse depuis plus de 30 ans, avec 14 albums à son actif, a créé un dernier moment fort en finale en offrant sa version d'Always On My Mind gravée sur son dernier album 3764 Elvis Presley BLVD.

Devant le succès de cette première expérience de country relevée d'une chorale, l'organisation du Festival en chanson de Petite-Vallée promet de la répéter.

Guylaine Tanguay participera a plusieurs festivals cet été jusqu'au 11 septembre, alors qu'elle sera de passage au Festival de Saint-Tite.

- La chanteuse viendra présenter son nouveau spectacle de Noël, le 15 décembre, au Capitole de Québec.