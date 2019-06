P.K. Subban: juste le mauvais sort

Qui voudrait de P.K. Subban s’il était joueur autonome le 1er juillet ? Et combien une équipe serait-elle prête à payer pour ses services ? Et pour combien de temps ?

La réponse est facile. Plus que neuf millions et plus que trois ans. Autrement dit, malgré les deux joueurs et les choix envoyés aux Predators de Nashville, Réjean Shero et les Devils du New Jersey ont fait un bon coup.

Mais cette transaction permet une réflexion intéressante sur le personnage et sur la valeur réelle des joueurs sur le marché de la Ligue nationale de hockey.

D’abord P.K. Subban.

Il est maintenant prouvé que Subban peut être enduré dans un vestiaire et dans l’entourage d’une équipe pendant au moins trois ans. À Montréal, les joueurs n’étaient plus capables de le supporter après trois ans. Et les chroniqueurs qui n’étaient pas obligés de rencontrer les joueurs chaque jour pouvaient profiter de certains moments plus « mondains » pour en apprendre des vertes et des pas mûres sur notre P.K. national.

LA VRAIE VALEUR

C’était tellement évident par ce qu’on racontait « off the record » qu’il était perçu comme un narcissiste incontrôlable et insatiable, que je me demande encore comment il a pu rester aussi longtemps à Montréal. Fallait que Geoff Molson l’aime vraiment.

Certains confrères du Plateau ont pleuré des larmes de rosée quand Subban a été échangé. C’est juste qu’ils n’avaient aucune idée de la réalité.

Et on était rendu au même point à Nashville. Les cowboys du Grand Opry en avaient plein les baskets.

Mais, alors pourquoi ferait-il le bonheur de Ray Shero, de son vrai nom Réjean, fils de Mariette, belle fille de Shawinigan que Fred Shero a rencontrée quand il jouait pour les Cataractes de Shawi dans la Ligue senior du Québec ?

Parce que les Devils n’ont pas de Roman Josi à la défense, qu’ils jouent devant 13 000 spectateurs et qu’ils sont en compétition directe avec les Islanders de New York, les Rangers surtout et toutes les équipes de sport professionnel qui évoluent dans le grand New York pour l’attention des médias.

P.K. Subban va leur être très utile tant sur la patinoire que dans les magazines que dans les réseaux sociaux et à la télévision. Il va être un bon vendeur. C’est ce que recherchaient les Devils.

Autrement dit, pour les Devils, Subban est une aubaine.

QUI EST TROP PAYÉ ?

Et ça amène une réflexion sur la valeur des joueurs. Raphael Doucet, un jeune confrère du 91,9, parlait hier matin à la radio d’un joueur « surpayé ». Il faisait allusion à Matt Duchene et aux 70 millions qu’il obtiendra vraisemblablement sur le marché des joueurs autonomes.

Il se peut que Duchene soit trop payé dans une ville donnée. Mais sa vraie valeur est déterminée par ce qu’un des propriétaires parmi les 31 de la ligue est prêt à lui verser. Il peut valoir huit millions pour Geoff

Molson, mais le propriétaire des Panthers de la Floride peut estimer que son investissement dans Duchene serait un bon placement. La valeur du joueur, c’est celle-là. La plus haute que le marché lui offre.

Et ne soyez pas naïfs. Si un brillant homme d’affaires qui augmente le prix les sièges 1 et 2 et 23 et 24 dans une rangée de rouges au Centre Bell est prêt à payer 10 millions à Carey Price, c’est parce qu’il estime que Price va lui rapporter plus. Et Geoff Molson a raison. Son investissement avec le Canadien a doublé en 10 ans et il engrange des dizaines de millions de profits par année...tout en payant les 10 millions à Carey.

PERÇU COMME UNE VERRUE

Personne là-dedans ne fait la charité. On paye gros en espérant gagner gros. Et ce qui est considéré surpayé à Nashville est une aubaine au New Jersey.

Tant que les enfants de l’Hôpital général de Montréal continueront d’avoir leur million...

Quant à P.K. Subban, avec sa personnalité extravertie au max, ses extravagances et sa manie de toujours attirer l’attention sur lui, il sera toujours perçu comme une verrue dans un sport aussi conservateur que le hockey. Les joueurs souffrent trop pour gagner la coupe Stanley pour accepter à long terme un individu qui tire la couverte de son bord.

P.K. aurait été parfait pour le basketball... ou le tennis.

Améliorer le Al Lang Stadium

Dans la folie de la semaine, il y a des bons bouts qui nous ont échappé. Les journaux de Tampa parlaient hier de la possibilité d’améliorer le Al Lang Stadium au centre-ville de St. Petersburg pour y ramener le camp d’entraînement des Rays et peut-être des matchs de saison régulière. C’est Stuart Sternberg lui-même qui a abordé la question.

Les Rays détiennent les droits sur le stade depuis qu’ils ont acheté les Rowdies, dans la United Soccer League. C’est un stade de 8000 places qui a déjà accueilli de nombreuses équipes pour leur camp d’entraînement. Dans les belles années...

La solution

Comme tout le reste, c’est compliqué puisque les Rays ont un contrat jusqu’en 2028 avec la Ville de Port Charlotte pour leur camp d’entraînement.

Mais la solution idéale pour les doux rêveurs serait un camp d’entraînement au Al Lang Stadium, puis une trentaine de matchs dans ce petit stade qui coûte des pinottes, en attendant que l’hiver et le CH ne s’éteignent, et puis, finir le party à Montréal.

Avec des vols quotidiens pour Tampa ou Orlando. Maintenant que les Québécois ne peuvent plus aller voir Céline à Vegas, ils pourraient se rendre à St. Pete pour les ExposRays...

On rêve là, choquez-vous pas.