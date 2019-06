Bravo à l’équipe d’Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière qui a reçu le prix Conquérant décerné par le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ), pour son travail solidement ancré dans sa communauté et sa complicité avec la Ville de Lévis. La remise s’est effectuée lors du gala Tremplin 2019 tenu récemment en marge du congrès annuel du Regroupement à La Malbaie.

Linda Turcotte, de Saint-Georges de Beauce, célèbre aujourd’hui son 55e anniversaire de naissance. Après quelques petits ennuis de santé, Linda projette d’effectuer un retour aux études en gestion. Jean-Paul Rancourt, son conjoint des 18 dernières années, ne voulait pas passer sous silence sa détermination ni son anniversaire. Bonne fête Linda.

Nouveau chef au Lapin Sauté

Restos Plaisirs m’annonce que le chef réputé Francis Pouliot prend les commandes de la cuisine du restaurant Lapin Sauté, qui a pignon sur rue dans le quartier Petit Champlain. Gagnant 2015 de l’émission Les Chefs !, Francis cumule plus de 15 ans d’expérience en cuisine. Ce cordon-bleu a fait ses classes parmi les meilleurs restaurants de la province, comme l’Initiale - Relais & Châteaux, le Laurie Raphaël, le Château Bonne Entente et le Toast ! Il profitera de la saison estivale forte en achalandage pour entrer dans l’action et se familiariser avec son milieu de travail, alors qu’il signera à l’automne son premier menu, qui mettra en évidence les produits du terroir.

Défi des jeunes marins

Le 13e festival nautique du Yacht-Club de Québec, présenté le 2 juin dernier, a permis d’amasser la somme de 29 870 $ grâce à la générosité de nombreux commanditaires. L’argent servira à entretenir deux yoles de Bantry, la Dauphine et la Sault-au-Matelot, des embarcations traditionnelles en bois servant à l’initiation de jeunes marins aux techniques traditionnelles de navigation à voile et à rame. Tout l’été, la population de Québec est invitée à monter à bord gratuitement et à explorer le fleuve Saint-Laurent en participant aux activités de découverte. Renseignements : defijeunesmarins.com.

La fierté d’un grand-père

Les Amis du Manoir Sully de Québec ont remis récemment à Marcel Pelletier un 1er souvenir des Flames de Calgary (LNH) pour souligner la sélection de son petit-fils Jakob Pelletier en 1re ronde du repêchage 2019 de la Ligue nationale de hockey. La remise a été effectuée par deux résidents du Manoir et amateurs de hockey Jean-Louis Dumas et Jacques Lévesque (photo). Jakob, futur porte-couleurs des Flames, rendra bientôt visite aux résidents de cet établissement pour personnes âgées dans le secteur Vanier.

Anniversaires

Robert Laforce (photo), le plus âgé des opticiens indépendants du Qué-bec à pratiquer sa profession (4821, boulevard de l’Ormière à Québec), 75 ans... Vincent Bolduc, chroniqueur et comédien québécois, 41 ans... John Elway, quart-arrière de la NFL (1983-1998 : Broncos), 59 ans... Félix Gray, chanteur français, 61 ans.... Kathy Bates, actrice américaine, 72 ans... Claire Lamarche, animatrice québécoise, 74 ans.

Disparus

Le 28 juin 2018. Harlan Ellison (photo), 84 ans, écrivain américain de science-fiction et de fantastique... 2016. Scotty Moore, 84 ans, le guitariste d’Elvis Presley... 2016. Pat Summitt, 64 ans, la légendaire entraîneuse de l’équipe féminine de basketball de l’Université du Tennessee... 2014. Edmond­­­ Blanchard­, 60 ans, avocat canadien, homme politique, puis juge... 1981. Terry Fox, 23 ans, l’idole et l’inspiration de millions de Canadiens.