Québec: vers un dédommagement pour la famille qui avait dû sauter dans le vide pour échapper aux flammes

QUÉBEC – La Ville de Québec a accepté de dédommager la famille qui avait dû sauter d’une fenêtre de son logement, situé au quatrième étage, pour échapper aux flammes le 6 janvier 2016.

C’était, selon eux, leur unique chance de survivre puisque le camion-échelle ne pouvait pas les atteindre.

Une entente hors cour est intervenue entre la Ville et les citoyens impliqués, Nathalie Chicoine et Claude Jr Gignac. La Ville pourrait leur verser jusqu’à 520 000$.

«Le dossier n’est pas réglé encore, il est en processus», a tout de même nuancé l’avocate de la famille, Dominique Bertrand.

«Au final, c’est le conseil d’agglomération qui décide, donc on attend leur réponse», a ajouté Me Bertrand.

Pris au piège

Pris au piège lors de l’incendie de leur logement de la rue des Cyprès, dans l’arrondissement de Charlesbourg, Nathalie Chicoine, son fils de 10 ans, Jason, et son conjoint, Claude Jr Gignac, avaient dû sauter par une fenêtre parce que l’échelle du camion de pompier était coincée.

Après le saut, Mme Chicoine a été hospitalisée aux soins intensifs, plongée dans un coma artificiel. Elle a subi de nombreuses fractures aux jambes, aux chevilles et au visage. Son fils a eu plus de chance, car des citoyens ont réussi à l’attraper avant qu’il ne s’écrase au sol.

M. Gignac a quant à lui subi de graves blessures au dos.

En septembre 2016, un rapport d’enquête obtenu par le Journal de Québec révélait que ce sont les pompiers qui ont confirmé que les occupants devaient sauter, parce que l’échelle ne fonctionnait pas et qu’il n’y avait pas de plan B immédiat afin de les secourir.

Dans un rapport précédent, l’enquêteur du Commissariat aux incendies refusait alors de jeter le blâme sur les pompiers.