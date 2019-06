Resto-Bar Le Commandant: la terrasse est ouverte

La magnifique terrasse du Resto-Bar Le Commandant est ouverte. Sur deux étages, il s’agit de la plus grande terrasse à Québec. Une nouveauté cette année: un toit vitré et des jeux de lumière savamment installés au deuxième étage. Les amateurs de bonne bouffe à la recherche d’un lieu où l’ambiance est à la fois chic et festive pourront donc profiter de la beauté de l’endroit beau temps, mauvais temps. À découvrir, le nouveau menu terrasse, expressément concocté pour la saison, qui propose une foule de plats originaux et savoureux.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

La terrasse du Resto-Bar Le commandant propose une expérience culinaire hautement savoureuse, dans un espace mettant en valeur le monde aérien, avec des éclairages et du mobilier éclatés. Menu et réservation: www.complexecapitalehelicoptere.com, sous Resto-Bar Le Commandant.