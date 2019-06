Serge Fiori au Capitole

Jusqu’à la mi-juillet, Seul ensemble, la nouvelle création du Cirque Éloize basée sur l’œuvre de Serge Fiori, est en résidence au Capitole de Québec. Une troupe de 15 acrobates et 5 danseurs donne vie au répertoire de l’auteur-compositeur-interprète québécois. C’est l’occasion de plonger dans l’univers d’un artiste qui a marqué à jamais le paysage musical québécois. Des immortelles d’Harmonium aux chansons en solo en passant par les succès du duo Fiori-Séguin, c’est un immense poème qui se déploie sous les yeux des spectateurs, dans une salle où le son, les effets visuels et le savoir-faire des artistes offrent une expérience unique.

Photo courtoisie

Pascale Robitaille a rencontré Jeannot Painchaud, fondateur du Cirque Éloize, et Serge Fiori à la première du spectacle. «On retrouve 20 artistes extraordinaires qui s’exécutent sur un poème visuel basé sur l’œuvre de Serge Fiori, qui est extraordinaire, dans une salle absolument hallucinante parce qu’il n’y a pas de mauvais siège; on y est en son surround 5.1, puis partout, on est comme dans le spectacle, on est sur la scène, donc on a beaucoup de plaisir», a déclaré Jeannot Painchaud. Serge Fiori s’est dit très ému et touché de voir son œuvre mise en scène par le Cirque Éloize.

Photo courtoisie

Voyez l’entrevue samedi. Dates de représentations et billets: www.lecapitole.com