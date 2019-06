Six joueurs qui sont encore un fardeau financier

Le rachat du contrat d’un joueur est toujours une décision lourde de conséquences pour la masse salariale d’une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les directeurs généraux doivent donc y penser deux fois plutôt qu’une avant d’y aller d’une telle manœuvre, mais parfois, c’est la seule issue possible.

Plusieurs joueurs sont ainsi encore payés par leur ancienne formation à travers le circuit Bettman et six d’entre eux, après toutes ces années, sont étonnamment encore un fardeau financier. Les voici.

Alexander Semin – 2,33 millions $

En mars 2013, les Hurricanes de la Caroline ont consenti un contrat de cinq ans, d’une valeur de 35 millions $, à l’attaquant Alexander Semin.

Deux ans plus tard seulement, ils ont pris la décision de racheter son contrat et d’ainsi lui verser 2,33 millions $ par année pendant six ans, soit jusqu’en 2021.

Le Russe de 35 ans a ensuite disputé 15 matchs dans l’uniforme du Canadien de Montréal, puis est retourné chez lui pour jouer dans la Ligue continentale (KHL).

Mike Ribeiro – 1,94 million $

En juillet 2013, les Coyotes de l’Arizona ont fait l’acquisition de l’attaquant Mike Ribeiro sur le marché des joueurs autonomes en lui octroyant un contrat de quatre ans et 22 millions $.

L’année suivante, ils ont décidé de couper les ponts et de lui donner 1,94 million $ par saison pendant six ans, soit jusqu’en 2020.

Le Québécois de 39 ans a par la suite joué avec les Predators de Nashville pendant trois campagnes avant de se retirer du hockey.

Matthew Carle – 1,83 million $

En juillet 2012, le Lightning de Tampa Bay a offert une entente de six ans et 33 millions $ au défenseur et joueur autonome sans compensation Matthew Carle.

Quatre ans plus tard, la formation floridienne a mis fin à son association avec l’Américain de 34 ans. Conséquence: un versement annuel de 1,83 million $ jusqu’en 2020.

Il a ensuite joué six matchs avec les Predators avant de prendre sa retraite.

Michael Cammalleri – 1,67 million $

Les Devils du New Jersey croyaient bien faire lorsqu’ils ont acquis les services de l’attaquant Michael Cammalleri à l’ouverture du marché des joueurs autonomes en 2014, mais ils ont rapidement déchanté.

Ils ont décidé de mettre un terme à cette entente de cinq ans et 25 millions $ en 2017, ce qui leur aura coûté 1,67 million $ par campagne jusqu’en 2021.

Le petit attaquant s’est ensuite essayé avec les Kings de Los Angeles et les Oilers d’Edmonton, mais sans grand succès.

Stephen Weiss – 1,67 million $

On dit souvent que les plus grosses erreurs des directeurs généraux sont faites sur le marché des joueurs autonomes et on en a eu une autre preuve en 2013 lorsque les Red Wings de Detroit ont consenti un contrat de cinq ans et 24,5 millions $ à l’attaquant Stephen Weiss.

Deux ans plus tard, ils ont décidé de racheter son contrat au coût de 1,67 million $ par année jusqu’en 2021. Il n’a ensuite plus jamais joué dans la LNH.

Dennis Seidenberg – 1,17 million $

Au début de la saison 2013-2014, les Bruins de Boston ont offert une prolongation de contrat de quatre ans et 16 millions $ au défenseur Dennis Seidenberg.

Mais après seulement deux campagnes, ils ont décidé de couper les ponts avec l’Allemand de 37 ans. Ce geste aura eu un impact de 1,17 million $ par saison sur leur masse salariale jusqu’en 2020.

Seidenberg a par la suite signé deux ententes d’un an avec les Islanders de New York avant de prendre sa retraite.