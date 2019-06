Tout Wendake festoie

L’édition 2019 du Pow Wow international de Wendake attend des milliers de visiteurs jusqu’à dimanche.

Cette année, une compétition de hand drums a été ajoutée aux activités et six prix « coups de cœur » seront décernés aux danseurs préférés du public.

Un Pow Wow est une célébration des traditions autochtones par la musique, la danse, les habits traditionnels, les plats typiques et l’artisanat.

Photo Jean-François Desgagnés

« Par exemple, les danses, les chants et les tambours sont des rituels pour nous, peuples des Premières Nations. Ils partagent notre histoire, que nous souhaitons transmettre. En fait, tout le pow-wow est une invitation à la rencontre et surtout à l’échange entre les visiteurs, les danseurs, les joueurs de tambours et les exposants », explique Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation huronne-wendat.

Vente de produits

Photo Jean-François Desgagnés

Plus de 40 artisans autochtones de différentes Nations feront notamment la vente de leurs produits, la plupart faits à la main.

Une zone jeunesse a aussi été aménagée. À l’espace restauration, le trappeur Rolland Sioui fera déguster des viandes sauvages cuites sur ficelle. De plus, cinq camions de cuisine de rue proposeront des mets contemporains et d’inspiration autochtone.

Le spectacle de samedi soir sera animé par l’artiste multidisciplinaire DJ Krayzkree. L’an dernier, l’événement a attiré plus de 21 000 personnes. Notons que de ce nombre, 84 % des visiteurs étaient des Québécois. Cette année, le Pow Wow va remettre 35 000 $ en bourses et en prix.