Troisième lien: le GIRAM veut un tunnel consacré au transport en commun

Au lendemain de l’annonce de la forme du troisième lien, le GIRAM dit toujours militer en faveur d’un tunnel entièrement réservé au transport en commun pour relier les deux centres-villes de Québec et de Lévis.

C’est ce que le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) a rappelé vendredi par voie de communiqué de presse. Il a ainsi renouvelé sa proposition faite il y a deux mois.

«Nos craintes d’un étalement urbain effréné demeurent et nous croyons toujours que notre proposition d’un tunnel centre à centre, réservé exclusivement au transport collectif (tramway ou métro) afin de se raccorder au réseau de transport structurant prévu à Québec, devrait être analysée sérieusement, écrit le GIRAM. Elle s’avère la plus pertinente, la plus environnementale et la plus porteuse d’avenir!»

Le Groupe se dit malgré tout «soulagé d’apprendre que dans le projet (de tunnel), l’île d’Orléans évite le désastre paysager anticipé».

Jeudi, le ministre des Transports, François Bonnardel, a indiqué que le troisième lien prendra la forme d’un tunnel à l’est et qu’un nouveau pont sera bel et bien construit à l’île d’Orléans.