Un accident majeur a fait dix blessés vendredi soir à Saint-Charles-de-Bellechasse

L’alcool serait en cause dans cet accident survenu sur la route 279 dans Chaudière-Appalaches.

Selon la police, un conducteur aurait tenté un dépassement illégal avant de percuter un autre véhicule qui venait en sens inverse.

Une autre collision s’est produite, suivie d’un mini-carambolage avec six voitures. Au total, dix personnes auraient subi des blessures et trois d’entre elles seraient plus mal en point. Aucune vie ne semble toutefois menacée.

La Sûreté du Québec précise qu’un conducteur a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions et pour conduite dangereuse causant des lésions.

Pour sa part, le suspect arrêté n’a pas été blessé. Il sera rencontré sous peu par les enquêteurs.