Un joyau pour le Diamant: l’œuvre Atome ou le fruit des étoiles prend forme

L’œuvre qui ornera la devanture du Diamant, le centre de création multidisciplinaire de Robert Lepage devant la place D’Youville, est en train de prendre forme dans un atelier de Lévis.

Les médias ont pu observer pour la première fois, hier, l’état d’avancement de l’œuvre Atome ou le fruit des étoiles.

Photo Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Créée par Claudie Gagnon et réalisée par Ludovic Boney, Atome ou le fruit des étoiles devrait être installée à la mi-août à l'endroit où se trouvait l’enseigne du Cinéma de Paris. L’état de délabrement de la célèbre affiche ne permettait pas une restauration.

Photo Courtoisie

«Nous sommes particulièrement fiers de cette œuvre. Claudie Gagnon est une artiste de Québec qui a fait des choses importantes, originales, belles et populaires», estime Bernard Gilbert, directeur général du Diamant.

Photo Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Et ça boucle la boucle du Cinéma de Paris, ajoute-t-il. Quand on a démonté l’enseigne, il n’y avait rien à faire avec. Il y a encore quelques personnes qui vont dire que c’est une disgrâce de ne pas remettre l’enseigne. Mais on ne regrettera jamais d’avoir fait un choix comme celui-là, bien au contraire. Les gens vont reconnaître qu’il y a beaucoup de travail là-dedans.»

Photo Courtoisie

Solide

Faite d’aluminium, d’acier et de verre trempé, l’œuvre devrait bien résister aux rigueurs du climat québécois. Les divers éléments en verre sont maintenus ensemble par du scellant à structure.

Photo Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Son installation sera le prélude à notre inauguration. On attend 5000 personnes le 30 et aussi le 31 août pour notre opération portes ouvertes. On ne pourra pas la cacher, son installation sera son vernissage», précise M. Gilbert.

Le jour et la nuit

Atome ou le fruit des étoiles mesure 4,5 m de diamètre et pèse près de 2,5 tonnes. Son coût est de 207 000$. Extérieurement, l’œuvre, composée de cinq pièces, aura la forme d’un diamant taillé.

Photo Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«On y retrouve un prisme, un flocon de neige, une rose des vents et un diaphragme d’appareil photo. La nuit, il y aura un léger mouvement lumineux par fibre optique qui donnera l’aspect d’une constellation. Il n’y a pas de pièces mobiles, mais la lumière va jouer là-dedans avec des réflexions au sol. Les éléments vont servir de réflecteurs. Ça représente beaucoup de défis techniques», lance la créatrice Claudie Gagnon.

Photo Courtoisie

«Je suis fière que cette pièce soit installée dans un lieu phare de la ville. C’est assez rare que les gens mettent un nom à côté d’une œuvre publique et ce n’est pas ma préoccupation. Mais c’est sûr que ça va devenir une sorte d’emblème, parce qu’elle va être vraiment bien positionnée», dit-elle.

«J’ai repris la forme de l’enseigne, mais je l’ai réduite un peu [de 18 à 15 pi], parce que ça devenait une contrainte, poursuit Mme Gagnon. Malgré cela, elle pèse quand même 2,5 tonnes. Habituellement, je fabrique mes œuvres en bonne partie moi-même. Mais ça n’a pas été un problème, parce que j’ai une confiance totale en Ludovic. Tailler du verre trempé en pointe est très difficile. On a eu de la difficulté à trouver une entreprise pour le faire.»

Photo Courtoisie

Si elle affirme que les regrets de certains concernant la disparition de l’affiche n'ont pas constitué une pression supplémentaire, elle est contente de la solidité de son œuvre. «Elle pourra résister à plusieurs guerres et à une fin du monde ou deux!» lance-t-elle en riant.

Construction

«Les artistes me présentent leur projet et je leur dis comment on va le fabriquer. À partir de là, on discute de certains aspects qui vont avoir un impact conceptuel. Ici, le défi, c’est que l’œuvre est en verre et qu’il n’y a pas de structure», explique Ludovic Boney.

Comme il s’agissait de sa première réalisation en verre, M. Boney a fait appel à l’entreprise spécialisée en la matière Signature JMX Extrême, de Saint-Lambert-de-Lauzon.

M. Boney a précisé que la pièce sera transportée verticalement sur un camion surbaissé. Son installation demandera environ une journée. Il estime que l’opération ne sera pas compliquée, le plus difficile étant de sortir l’œuvre de l’atelier.

Le projet

Le Diamant sera notamment composé d’une salle à géométrie variable pouvant compter jusqu’à 650 places et d’un studio de création. Le bébé de Robert Lepage accueillera sa première pièce le 7 septembre.