Woodooliparc: programmation estivale

C’est demain que le Woodooliparc, le plus grand parc thématique en son genre, lancera officiellement sa saison estivale. Le parc propose des univers qui varient selon les saisons. Cette saison, les visiteurs pourront plonger dans l’univers préhistorique. Dans le cadre de l’expédition Vol 315, ils pourront suivre un parcours d’observation comprenant 120 dinosaures, dont 15 de taille réelle et robotisés, le tout agrémenté de sons et de lumières. Lancé à l’automne dernier, le parcours propose 20 nouveaux dinosaures. Leur univers a été recréé et des panneaux éducatifs permettent d’en apprendre plus sur leur existence. Les enfants peuvent aussi participer à une fouille du sol à la recherche de quelques fossiles et squelettes.

«Après avoir connu un grand engouement l’automne dernier, nous sommes très heureux de pouvoir rendre accessible le parc thématique Vol 315 sur une plus longue période cette année, soit du 29 juin au 14 octobre 2019, a annoncé le directeur du parc, M. Karl K. Boucher. Ce n’est d’ailleurs que le début de l’expérience immersive et multisensorielle que nous souhaitons offrir aux visiteurs, puisque nous avons encore plusieurs projets sur la table et des idées folles permettant d’agrémenter l’expérience Woodooli.»

Il s’agit de l’un des quatre parcours présentés par le Woodooliparc. En effet, trois autres parcours sont proposés aux visiteurs selon les saisons: le monde magique des lutins, pendant la période des Fêtes, les couleurs au cours de l’automne et les zombies, pendant la période de l’Halloween. En plus des parcours thématiques, le parc met à la disposition des visiteurs un centre d’interprétation présentant des bijoux historiques, de même qu’une aire de détente et une cantine.

Le Woodooliparc est situé à 20 minutes de Québec, à Scott, voisin de La cache à Maxime. Achat de billets et détails: www.woodooliparc.com