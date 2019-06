LECOURS, Frère Marie-Louis

Rédemptoriste



À la Résidence Cardinal Vachon de Québec, le 23 juin 2019, est décédé à l'âge de 81 ans, le frère Marie-Louis Lecours. Né le 7 juillet 1937, à St-Léon de Standon, dans le comté de Bellechasse, il était le fils de feu monsieur Henriault Lecours et de feu dame Marie-Anne Francoeur. Marie-Louis Lecours a été admis au Noviciat des Rédemptoristes à Aylmer le 15 mars 1960. En 1961, il prononce ses vœux temporaires, puis, en 1965, il s'engage par la profession religieuse à dire oui au Seigneur en devenant frère dans la Congrégation des Rédemptoristes. Le frère Lecours séjournera dans plusieurs communautés rédemptoristes, les faisant bénéficier de son dévouement inlassable en tant que jardinier et pommiculteur, sacristain, homme de maintenance et portier. Le frère Marie-Louis s'est toujours montré disponible, prêt à servir avec cœur, tant à Aylmer qu'à Estcourt, Desbiens, Montréal et Sainte-Anne, cela en dépit de douleurs chroniques aux genoux qui entravaient sa mobilité. En plus de ses confrères rédemptoristes, le frère Marie-Louis Lecours laisse dans le deuil son frère Jean-Maurice (feu Marielle Lefebvre), sa sœur Gisèle, son frère Claude et son amie Diane, sa sœur Ghislaine Lecours-Nadeau (feu Jean-Maurice Nadeau), Monique Trudel (mère des deux filles de Claude), ainsi que plusieurs neveux et nièces. Le frère Lecours a été précédé de son frère, feu Gaston Lecours.Les Rédemptoristes accueilleront, à partir de 11h, la parenté et les amis du Frère Marie-Louis pour un temps de prière et d'échange de condoléances au salon funéraire duLe corps du frère Marie-Louis Lecours sera déposé au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré. La direction des funérailles a été confiée aux