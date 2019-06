12 tendances pour l’été 2019

Il suffit parfois d’une pièce pour arrimer sa garde-robe aux courants de la saison. Et ce qui est encore mieux l’été, c’est que plusieurs de ces articles se détaillent à petits prix. Pensez à la camisole de Kim Kardashian, au sac à main en paille d’Emily Ratajkowski ou aux sandales athlétiques de Kiki Layne. En quête d’une pièce maîtresse, allez-y pour une chemise hawaïenne, une combinaison utilitaire, un haut de pyjama, une jupe boutonnée ou une touche de brun. Vous pourrez aussi vous rabattre sur un vêtement à pois ou en vichy ou un accent de PVC. Passage en revue de 12 tendances de l’été 2019.

Combinaison utilitaire

Photo Best Image, Backgrid

La combinaison prend des allures de combinaison de travail. Pensez à des poches appliquées, un col chemisier, une taille coulissante et des couleurs neutres (brun, kaki, bleu marine). En route vers le défilé Louis Vuitton homme, Karrueche Tran lui injecte une dose de féminité en la déboutonnant.

Camisole blanche

Photo Shutterstock

La qualité première de la camisole blanche, outre son confort et son coût modique, est qu’elle s’agence à presque tout et passe au deuxième plan. Ainsi, Kim Kardashian donne un nouveau tour de piste à cette jupe « papier journal » vintage de Dior.

Pyjama

Photo courtoisie

Après plusieurs saisons du pyjama pour les femmes, c’est au tour des hommes. Riz Ahmed a judicieusement choisi des baskets pour ce look Ermenegildo Zegna.

Imprimé tropical

Photo Wenn

La flore tropicale pare de nombreuses chemises et insuffle subtilement une touche kitsch. Miles Teller reprend le tout en associant sa chemise John Elliot à un pantalon en lin Roberto Cavalli et des mocassins ivoire.

Brun

Photo Wenn

Taron Egerton a enchaîné les tenues extravagantes pour la promotion du film Rocketman portant sur la vie d’Elton John. À Cannes, il choisit un complet Etro à motifs cachemire brun et bleu pâle, une association de couleurs à reprendre.

Vichy

Photo AFP

Janelle Monae revisite la veste à titre de robe en optant pour une création vichy de Petar Petrov accentuée d’accessoires jaunes.

Pois

Photo courtoisie

À revoir les nombreuses photos de l’icône de mode Gloria Vanderbilt, décédée le 17 juin, Nikki Reed marche dans sa lignée vêtue de cette combinaison Self-Portrait. Celle-ci porte aussi le motif à pois, un imprimé qui fut souvent porté par Vanderbilt elle-même.

Sac en paille

Photo AFP

Emily Ratajkowski a regroupé plusieurs tendances en un look, dont un haut court, une jupe taille haute, des mules et des lunettes œil de chat, mais c’est son sac Carolina Santo Domingo ou toute autre déclinaison en paille qui viendra mettre la touche finale à vos looks de l’été 2019.

Sandales athlétiques

Photo AFP

Habituellement réservées aux activités extérieures, voilà que les sandales athlétiques se parent de cristaux et de clous pour agrémenter les looks de ville ou des créations flamboyantes telles que cette tenue Gucci portée avec aplomb par Kiki Layne.

Jupe à boutons

Photo Wenn

Pour ne pas sombrer dans un look trop seventies, Adèle Exarchopoulos a bien choisi en coordonnant sa jupe en denim boutonnée à un simple t-shirt et des escarpins.

PVC

Photo AFP

Le PVC est la matière originale de la saison. Yara Shahidi l’adopte sous la forme de sandales pour agrémenter sa tenue Monse.

Mélange d’imprimés

Photo AFP

2019 est un été floral. Gabrielle Union a déniché cette robe mouchoir de la collection Oscar de la Renta composée d’un patchwork d’imprimés végétaux.