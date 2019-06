CARRIÈRE, Gisèle



Au centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, Québec, le 11 juin 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Gisèle Carrière. Née à Québec, le 4 mai 1928, elle était la fille de feu dame Ernestine Morisset et de feu monsieur Charles- Arthur Carrière. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Madame Carrière laisse dans le deuil ses sœurs, son frère et ses belles-sœurs: Suzanne, Jeanne D'Arc, Céline (feu Guy Laplante), Gaston (Hélène Bornais), Ghislaine Dolbec (feu Jacques); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur et la belle-soeur de: Bertrand (Simone Gariépy), Roland, Jean-Paul, Thérèse (Jean-Paul Roy), Madeleine tous décédés. La famille remercie tout le personnel du centre d'hébergement Yvonne Sylvain pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement St-Augustin. Site: www.fhsa.ca, Tél.: (418) 667-3910 #5978.Les funérailles sont sous la direction de