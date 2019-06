Battus par des Japonais presque parfaits

Les Capitales ont raté une belle opportunité de se rapprocher à seulement deux matchs des Champions d’Ottawa, en s’inclinant 8 à 5 dans le deuxième match de la série qui les oppose aux étoiles de la Ligue Shikoku Island. Le partant japonais a réussi à contenir l’attaque québécoise pendant toute la rencontre.

Dans une soirée où l’attaque des Capitales a été assez tranquille, exception faite de la sixième manche où les locaux ont réussi à arracher trois points au lanceur Itsuki, les Capitales n’ont jamais vraiment été dans le coup selon le gérant Patrice Scalabrini.

«Je suis un peu déçu. Le lanceur de l’autre côté à bien fait, il lance beaucoup d’effet, mais il n’a pas beaucoup d’étoffe. Je trouve qu’on a été lents à s’ajuster. À la fin du match, l’approche était meilleure, mais on leur a donné quelques points. C’est une équipe qui va profiter de toutes nos erreurs avec leur vitesse.»

Des Japonais spectaculaires

La partie a été marquée par des jeux brillants en défensive par les joueurs de Shikoku Island tout au long de la soirée, ce qui ne surprend pas du tout le gérant des Caps.

«On est habitué à ça des Japonais. Ils donnent beaucoup d’importance à jouer une défensive impeccable. Dans leur pays, ils mettent des heures et des heures de pratique sur les petits détails. »

Le joueur de champ centre des étoiles japonaises, Junichiro, a fait quelques bons jeux lors du match de samedi, mais son plus bel attrapé a été réalisé en fin de deuxième manche. À l’aide d’un beau saut vers l’arrière pour capter la balle du bout du gant, il a volé un double certain au joueur des Capitales Brett Siddal.

Jhalan Jackson s’est lui aussi fait voler un double en début de quatrième manche. Cette fois, c’est le champ droit de l’équipe du Japon, Katsuya, qui y est allé d’un attrapé spectaculaire, dos au marbre, avant de finir sa course dans la clôture du champ droit.

Soirée écourtée

La soirée de travail du partant des Caps, Nate Antone, s’est terminée plus tôt que prévu. Le gérant Patrice Scalabrini l’a envoyé aux douches après seulement trois manches et un tiers, après avoir rempli les buts en fin de quatrième manche. Les Japonais en ont profité pour inscrire trois points à ses dépens.

Arrivé dans le giron des Capitales plus tôt dans la journée en prévision des Jeux panaméricains, c’est le gaucher Jay Johnson qui est venu en relève pour limiter les dégâts. Il a accordé un point non mérité à la suite d’un but sur balles. Bien que les Japonais ne soient pas reconnus pour leur puissance au bâton, Johnson s’est tout de même fait cogner un coup de circuit dès la manche suivante. Il a toutefois réalisé trois retraits au bâton en une manche et un tiers.

«Compte tenu de la situation dans laquelle il est arrivé, je l’ai trouvé très bon. Il est venu nous aider en fin de semaine parce qu’il était à Québec, mais c’est probablement un gars qu’on va essayer de ramener pendant les panams lorsqu’on va perdre des joueurs.»

La troisième et ultime partie entre les Capitales et les étoiles de la Ligue Shikoku Island aura lieu dimanche, dès 13h05, au stade Canac. C’est Scott Richmond (3-3) qui sera sur la butte pour les locaux.