Ce qu’ils vont lire en vacances

« J’ai l’intention de lire Smilla et l’amour de la neige de Peter Høeg, qui m’a été offert par l’autrice Thea Lim, qui était finaliste avec moi pour le Scotiabank Giller Prize l’an dernier. J’avais beaucoup aimé An Ocean of Minutes , le roman de Thea dont j’ai apprécié l’intelligence vive. Je crois qu’elle m’a offert ce livre parce qu’elle sait que je suis heureux quand la neige tombe. Je le lirai au Brésil où cela ne se produit jamais.»

« Pour moi, la lecture n’a pas de saison. En juillet et en août de cette année, je relirai probablement ce que j’aurais pu lire en décembre dernier. Par exemple : Correspondance de Flaubert, deux ou trois romans d’Henri Calet et un des carnets d’André Major. À ce moment de ma vie, je sens le besoin de retourner vers les livres que j’aime, un peu comme si je craignais de les oublier.»

« J’ai déjà commencé la lecture de 1984 de George Orwell. Mon désir de relire, en fait, ce roman génial est une manière de comprendre notre époque. Une époque où le conformisme et la rectitude politique imposent leurs lois. Orwell a tout anticipé dans ce roman où Big Brother impose sa dictature sur la pensée unique, celle dénuée d’émotions. En fait, la vie décrite dans 1984 où les êtres humains sont des robots agissant sous l’emprise du grand Ordinateur ressemble, avec outrance bien sûr, au monde actuel où nous sommes tous livrés pieds et poings liés aux Facebook qui nous surveillent. Cette lecture est à mon avis terriblement nécessaire. Elle nous décourage de l’État totalitaire dans lequel la planète est en train de se perdre.»

«Je lis tous les jours, mais je ne relis pas souvent. Aussi je caresse l’idée d’occuper une partie de mon été à relire. Quoi ? Des livres lus avec passion alors que j’étais enfant. Tout relire en quelques jours les Tintin (Hergé). Tout relire les Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle). Tout relire les Arsène Lupin (Maurice Leblanc). Et rajeunir pendant tout l’été en revivant ces aventures qui m’ont ouvert au monde et à ses mystères. J’espère aussi avoir le temps de terminer les œuvres complètes de Nicolas Bouvier, un formidable écrivain du voyage.»

NADINE BISMUTH: LES FORSYTE

Photos d'archives, PIerre-Paul Poulin et courtoisie «Cet été, j’ai l’intention de me plonger dans la trilogie La Dynastie des Forsyte de John Galsworthy. Il s’agit d’une trilogie publiée au début du 20e siècle et, selon certains, c’est l’œuvre la plus importante de ce romancier et dramaturge britannique qui a remporté le prix Nobel de littérature en 1932. On dit que l’auteur dépeint avec un esprit caustique la vie des privilégiés de la fin de l’ère victorienne, en portant une attention particulière au sort des femmes de cette époque. Je m’attends à une espèce de Downton Abbey, mais en plus sombre et plus cinglant. Après avoir lu un classique, j’aime toujours lire une œuvre contemporaine, alors cet été je compte aussi découvrir les romans de la Montréalaise Heather O’Neill, dont je ne cesse d’entendre le plus grand bien.»

MARIE LABERGE : UNE PILE DE LIVRES

Photos d'archives, PIerre-Paul Poulin et courtoisie « Côté lecture, j’avoue un certain retard : quand j’écris, je lis peu, alors les livres s’empilent et m’attendent puisque je travaille à mettre la dernière main au roman à venir très bientôt.

Un policier, c’est certain. C’est à la fois ma détente et un plaisir de lecture dur à battre. Comme je viens de terminer l’excellent La punition qu’elle mérite d’Elizabeth George, je vais attaquer le dernier Michael Connelly qui introduit une nouvelle enquêtrice... Le titre ? En attendant le jour. J’espère quand même que l’inspecteur Bosch aura un rôle important. C’est un personnage auquel on s’attache.

Côté québécois, je vais lire Je t’aime beaucoup cependant de Simon Boulerice, un auteur plus que prolifique qui a l’art de tout faire en ayant l’air de ne pas se fatiguer. Et pourtant... cette apparente légèreté exige énormément.

Pour le plaisir, parce que l’humour de Stéphane Dompierre me plaît énormément, je terminerai le petit dernier qui possède à la fois de la légèreté et de la substance, duo plutôt rare. Ça s’appelle Marcher sur un Lego et autres raisons d’aimer la vie et les pages déjà lues annoncent une manière brillante d’allier les détails à l’essentiel.» KAROLINE GEORGES : LES PLAISIRS DE L’ATOME

« Cet été, je me propulse dans le futur de l’énergie nucléaire, du corps augmenté et de l’intelligence artificielle par l’écriture de mon prochain roman. Pour ce faire, je cumule la lecture d’essais concernant ces sujets et j’ai trouvé cet ouvrage fabuleux, Moi, U235, atome radioactif du collectif d’auteurs Bernard Bonin, Étienne Klein et Jean-Marc Cavedon, dont j’ai lu les premières pages au moment de rédiger ces lignes. Comme le titre l’indique, l’atome d’uranium prend lui-même la parole pour nous faire découvrir sa naissance dans les supernovas et la manière dont nous l’utilisons aujourd’hui, notamment au cœur des réacteurs nucléaires. J’y découvre une poésie du surgissement des éléments qui est follement inspirante...»

SUZANNE JACOB

Photos d'archives et courtoisie « Il est aussi facile de se perdre à l’intérieur de soi que dans les sentiers en forêt ou dans les rues des villes fait dire Henning Mankell à son héros Fredrik Welin, le chirurgien reclus sur une île de la mer Baltique. Je compte relire, pendant la canicule, Les Chaussures italiennes de Mankell, pour la scène de froid glacial propre à vous couper le souffle. Et je chercherai dans les librairies d’occasion tous les livres de Daniele Del Giudice que j’ai découvert par Le Stade de Wimbledon et par Dans le musée de Reims. Ces pages secrètes sont, avec celles de René Lapierre, des remèdes souverains pour festivalophobes. Plaisirs d’été ! »

SIMON BOULERICE : SECOND ROMAN DE BENOÎT CÔTÉ

Photos d'archives, Martin Alarie et courtoisie « Cet été, entre quelques romans graphiques et plusieurs recueils de poésie québécoise, je compte dévorer Vernissage de Benoît Côté, paru en mars dernier. J’avais adoré la couleur de ses dialogues jouissifs dans son premier roman, Récolter la tempête, et je prévois renouveler cette joie avec ce second roman qui, déjà, récolte un accueil enthousiaste.» STÉPHANE LARUE : VIVE L’HORREUR