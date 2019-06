Classique Rocket Mortgage : Nate Lashley en plein contrôle

Nate Lashley a augmenté son avance en tête de la Classique Rocket Mortgage en jouant une troisième ronde de 63 (-9), samedi, à Detroit. L’Américain possède maintenant six coups d’avance sur son plus proche poursuivant.

Lashley a réussi pas moins de neuf oiselets à sa troisième sortie. Avec une ronde à faire, il présente un cumulatif de 193 (-23).

Après avoir enregistré une ronde de 66 (-6), J.T. Poston pointe maintenant au deuxième rang, à -17. L’Américain Cameron Trigale est troisième et accuse sept coups de retard sur le meneur.

Chez les Canadiens, Nick Taylor et Roger Sloan ont tous deux bouclé la troisième ronde avec une carte de 69 (-3). Ils sont à égalité au 30e rang avec sept autres golfeurs et affichent un cumulatif de 207 (-9).

Pour sa part, Mackenzie Hughes a reculé au 39e rang après avoir joué la normale de 72 samedi. L’Ontarien a 15 coups de retard sur Lashley.

Ames en hausse

Du côté du circuit des Champions, le Canadien Stephen Ames a grimpé au cinquième rang de l’Omnium senior des États-Unis après avoir signé une troisième ronde de 66 (-4) à Notre Dame, en Indiana. Le Britanno-Colombien a enregistré cinq oiselets et un boguey pour porter son cumulatif à 203 (-7).

Ames a toutefois 11 coups de retard sur le meneur, l’Américain Steve Stricker. Ce dernier s’est maintenu en tête grâce à une performance de 66 (-4) samedi. Avec un total de 192 (-18), il possède six coups d’avance sur son compatriote Jerry Kelly. L’Américain David Toms est troisième, à -11.

Henderson loin derrière

Dans la LPGA, Brooke M. Henderson a rendu une carte de 69 (-2) à l’issue de la deuxième ronde de Championnat Walmart NW Arkansas, disputé à Rogers. Avec un cumulatif de 138 (-4) la Canadienne se retrouve en 52e place, à neuf coups de la tête.

La Sud-Coréenne Sung Hyun Park et l’Espagnole Carlota Ciganda se sont hissées au sommet du classement samedi. La première a joué une ronde de 63 (-8) tandis que la seconde a enregistré une marque de 66 (-5). Park et Ciganda affichent un total de 129 (-13) et possèdent deux coups d’avance sur leurs poursuivantes.

Sept golfeuses sont à égalité au troisième rang à deux coups de la tête.

De son côté, l’Albertaine Jaclyn Lee est 73e, à 11 coups des meneuses. L’Ontarienne Brittany Marchand n’a pas réussi à se qualifier pour la ronde ultime.