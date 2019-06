FAUCHER, Serge



La famille Faucher a le regret de vous annoncer le décès de Serge Faucher, précédé par ses parents Lionel et Laurentia Faucher et son frère Gilles. Il laisse dans le deuil son épouse Lucille Duguay Faucher et sa fille Line, ses frères et sœurs: Céline (feu Lucien) (Raymond), Claudette (feu Paul), Floriane (Michel), Rénald (Huguette), feu Gilles (Thérèse), Jocelyn (feu Carole) (Pauline), Réjean (Ginette); ses beau-enfants: Réal (France), Louise, Linda (Stephen), Raymond; ses petits-enfants: Dominic, Sandra, Pascal, Sébastien, Benjamin, Lucas; ainsi que ses neveux et nièces. La cérémonie et mise en terre seront faites à une date ultérieure pour la famille.