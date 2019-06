Encouragements pour une «Mère désespérée»

J’ai 17 ans et je suis autiste. Madame, vous n’avez pas à être désespérée pour votre enfant, car je peux affirmer que ça peut même être un avantage dans certains cas, en fonction du niveau d’autisme. Il pourrait apprendre plus vite que les autres dans certains cas et avoir une façon différente de penser. De plus, comme il existe des classes spécialisées, comme celle dans laquelle je suis, qui vont l’accueillir, il ne sera pas laissé à lui-même. Si vous le soutenez bien, si vous ne changez pas ses habitudes pour ne pas le perturber, votre fils a un grand avenir. Un enfant autiste peut être un cadeau de la vie !

On m’a diagnostiqué à 7 ans et j’en ai 17. Je comprends que l’état de votre fils puisse vous ébranler parce que l’autisme, c’est difficile à comprendre. Mais maintenant qu’on a cerné son problème, il va avoir accès à des classes spécialisées. Je suis en secondaire 4 et j’entrerai au cégep dans deux ans. Pas mal pour quelqu’un comme moi ! Votre fils n’est pas sans espoir et vous l’aimez. Il faut juste apprendre à le comprendre et s’adapter à ses besoins. Laissez-vous du temps pour vous comprendre l’un l’autre.