HÉBERT, Rose-Marie



À la Villa Alphonse Bonenfant, le 20 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Rose-Marie Hébert, épouse de feu Marcel Guillemette. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances l'église à compter de 13 h. Elle était la mère de feu Serge et de Chantal Guillemette (Claude Vézina); la grand-mère de Mathieu Guillemette (Vanessa Beaulac); l'arrière-grand-mère d'Elliott et de Thomas; elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Yvette Doré (feu Claude); ses neveux et nièces. Elle laisse également dans le deuil Shirley Chouinard et Jeannine Parent qu'elle a affectionnés tout particulièrement ainsi que tous ceux qu'ils l'ont aimée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3.