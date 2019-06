Stéphane Thibeault, surintendant en électricité pour Grimard électrique, qui a passé les quatre dernières années à gérer 180 personnes sur le chantier, ne compte plus les fins de semaine passées sur le pont Samuel-De Champlain.

« On va se gâter, c’est sûr. On va s’acheter des camions neufs. On va payer nos dettes. On va payer notre maison plus vite », répond-il quand on lui demande ce qu’il va faire avec l’argent gagné.