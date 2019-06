La petite bouche en cinq temps

L’achigan est certainement l’un des adversaires les plus colériques qui nagent dans nos eaux.

On retrouve ce batailleur de l’extrême dans une multitude de lacs et rivières de la portion septentrionale de la province. Il est également présent en grand nombre dans tous les plans d’eau reliés d’une façon ou d’une autre au fleuve Saint-Laurent.

Méthodique

Quand vient le temps de déjouer cette espèce, on peut opter pour diverses approches. Il est toutefois préférable de privilégier une démarche qui consiste à exploiter les différentes strates de profondeurs, en commençant par la surface, afin de découvrir la recette gagnante de la journée ou, si vous préférez, le pattern.

Il faut savoir et réaliser que plus l’achigan est actif, plus il couvrira du territoire pour se nourrir ou montrer sa dominance sur les intrus de passage. À l’opposé, lorsqu’il est amorphe, il se terrera dans les bas-fonds et sera inactif. En déterminant son stade d’activité, vous pourrez tirer profit d’une gamme précise d’offrandes.

En surface

L’achigan est réputé pour s’élancer la gueule grande ouverte sur différentes proies telles des grenouilles, des mulots, des petites couleuvres, des insectes, etc., qui s’aventurent sur le dessus des eaux. Des imitations provocantes, qu’on exploite par coup ou qu’on fait glisser ou valser, sont reconnues pour occasionner des spectacles dignes de mention. Il suffit d’opter pour un leurre en particulier et de maîtriser son action. Si vous n’êtes pas certains de la motion à privilégier, faites une recherche rapide sur internet et vous y trouverez plusieurs conseils pratiques.

En vitesse

Les spinnerbaits et les cuillères tournantes sont deux types de présentation qui vous permettent de couvrir beaucoup de territoire. Vous n’avez qu’à les catapulter au loin et à les ramener avec une cadence variant de modérée à très rapide. Ils généreront alors une quantité astronomique de reflets et de vibrations qui ne manqueront pas de faire réagir les poissons en phase active.

Par coups

Certaines catégories d’offrandes sont plus performantes lorsqu’on leur impose des saccades. Que ce soient des devons, communément appelé jerkbait, ou des leurres souples conçus pour nager et glisser, ils semblent rendre complètement fous les achigans lorsqu’ils osent faire des pauses dans leur champ d’attaque. On peut les faire danser au rythme de notre choix afin d’obtenir les réactions souhaitées.

En profondeur

Les poissons-nageurs plongeants trapus ou de forme allongée occasionneront aussi de très bons résultats.

En plus de permettre à l’usager de couvrir de grands espaces, ils s’enfonceront au cœur de l’action, dans la colonne d’eau.

On peut les exploiter de maintes façons sur un axe vertical quasi rectiligne à des vitesses allant de lentement à très rapidement.

En douceur

Quand la petite bouche est amorphe ou bien qu’elle souhaite simplement fréquenter la proximité des bas-fonds, le manieur de canne a intérêt à se servir de tube, de leurre souple à queue courbée de type grub, d’imitation d’écrevisse qui représente 60 % de sa diète alimentaire, etc. Dans ce genre de scénario, la subtilité des mouvements et la nage langoureuse font souvent toute la différence.