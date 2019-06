La Réserve du Kalahari Central: La plus grande zone préservée d’Afrique australe

Réserve du Kalahari central, Botswana | Avec ses 52 000 km2, la Réserve du Kalahari central est, au cœur du Botswana, une immensité de bush semi-aride au caractère sauvage et écrasant. Se rendre à ses portes est déjà une petite expédition en soit, puisqu’il faudra conduire sur des pistes détruites par la saison des pluies, sur plusieurs dizaines de kilomètres pour en atteindre les entrées.

Ensuite, l’ambiance du bush y est à son paroxysme et les zones ­buissonneuses ponctuées de hauts acacias, laissent de temps à autre place à des pans et des vallées fossiles où la savane s’émancipe à perte de vue.

En avril, les graminées sont hautes et ondulent légèrement sous les vents. Les lumières rougeoyantes du matin et de la fin de journée se perdent dans des ­vagues dorées où résonnent, dès ­l’arrivée de la nuit, les longs et ­puissants appels des lions à crinière noire du ­Kalahari. Les pluies des derniers mois ont redonné vie à ce ­désert ­brûlé par l’aridité de l’hiver ­de l’Afrique australe et les springboks sont revenus par milliers dans la région.

Vie animale

Ces pans et vallées fossiles ­représentent des milieux ouverts de ­savanes idéaux pour les springboks et leur ­principal prédateur, l’un des plus magnifiques qui soient, le guépard. Ce sprinter fabuleux atteint à la course des vitesses vertigineuses de 110 à 120 km/h, ce qui en fait le mammifère le plus ­rapide de la planète. Jusqu’au départ des troupeaux de springboks à l’arrivée de la sécheresse hivernale, ce prédateur déambulera dans ­l’indéfinissable beauté des espaces sauvages du ­Kalahari.

Tout comme les springboks, les oryx sont ­extrêmement nombreux à cette période. Des milliers d’entre eux ­s’éparpillent dans les pâturages les plus nutritifs. Leurs immenses cornes qui s’élèvent verticalement au-dessus de leur tête sont des armes redoutables contre les prédateurs.

Aussi surprenant soit-il, les ­températures très élevées au cours de l’été et de la saison des pluies dans ce désert peuvent chuter bien au-dessous de zéro au cours de l’hiver et de la saison sèche. Ce contexte climatique ­particulier y a peut-être influencé la génétique des lions à crinières noires du Kalahari qui sont les représentants de l’espèce ­Panthera leo les plus imposants en terme morphologique de l’ensemble du continent africain. Leur poids est en effet légèrement supérieur et leur génétique bien distincte des autres populations connues chez cette espèce de félin.

La vie est toujours en mouvement dans ces bouts de savanes perdues. Ici, une oreille d’otocyon (renard à oreille de chauve-souris) bouge entre de hautes graminées. Là, une autruche regagne le couvert du bush. Un léopard traverse furtivement une zone ouverte entre deux abris de savane, une tête de girafe sort soudainement des hauts buissons, un serpentaire danse les ailes déployées à la poursuite d’un reptile... La vie ­sauvage est discrète, mais partout.

Aventure authentique

Explorer le Kalahari central est une fabuleuse aventure où il est possible de côtoyer lions et léopards comme des ­voisins, en totale autonomie et en ­écoutant l’indescriptible sonorité du bush depuis sa tente surélevée sur le toit de son véhicule une fois la nuit ­tombée.

Il s’agit d’un véritable paradis africain, loin des principales concentrations de ­touristes en Afrique australe. C’est une aventure ­authentique parmi les plus belles qui soient. Il est conseillé de ne pas ­voyager seul dans ces magnifiques étendues, mais l’expérience fait le moine. Si vous êtes à l’aise avec l’orientation au GPS bien ­programmé, que vous avez confiance en votre véhicule tout terrain et vos ­capacités d’organisation pour une ­immersion en autonomie ­totale pour 8 jours, ne vous ­privez de rien.

Précautions

En avril, les principales difficultés de circulation dues aux pluies sont passées, les chaleurs écrasantes sont un souvenir et la densité de la faune est très intéressante. Il en sera ainsi jusqu’à mai ou début juin.

Un téléphone satellite est de rigueur en cas de pépin, car l’isolement peut-être très important et la fréquentation très ­variable selon la zone. Ce voyage se ­prépare en avance, bien sûr, car il ­demande une organisation sans faille.

Un paradis sauvage de toute beauté à découvrir au sein d’une aventure que seule la nature dans ce qu’elle a de plus fort peut offrir. Authenticité est ­définitivement le maître mot lorsque l’on s’apprête à s’engager dans la réserve du Kalahari central. C’est un pays d’espace où la vie sauvage est reine.

► Benjamin Dy est biologiste et ­photographe de faune sauvage. Il prend plaisir à parcourir des territoires peu explorés.