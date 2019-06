Le derby Duchene

Artemi Panarin est déjà un homme riche, mais il le sera encore plus demain. Le Russe représente la plus grosse prise sur le marché des joueurs autonomes. Après deux saisons de plus de 80 points à Columbus, l’attaquant souhaite poursuivre sa carrière sous le chaud soleil de la Floride ou dans le « zoo » de New York. Il a identifié trois équipes pour poursuivre sa carrière : les Panthers, les Rangers et les Islanders. Vous pouvez parier deux dollars sur les Panthers et des retrouvailles avec Joel Quenneville.