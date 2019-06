Le manque de logements inquiète à Montréal

MONTRÉAL – À quelques heures du 1er juillet, le manque de loyers se fait particulièrement ressentir à Montréal, où l’on dénombre maintenant 121 ménages qui n’ont pas encore trouvé de quoi se loger pour l’année.

«C’est sûr que les personnes à faible revenu et les personnes âgées ont plus de difficultés à trouver un logement. Mais il y a également des gens qui ont des revenus moyens et qui se font refuser des logements en raison de la présence d’enfants, notamment», a expliqué la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme, à TVA Nouvelles.

Parmi les facteurs qui peuvent expliquer ces problèmes de logement: le taux d'inoccupation qui est très bas, à 1,9%.

«C’est sûr qu’on voit venir ça depuis plusieurs semaines. Ce n’est pas parce qu’il ne se construit pas de logements. Il se construit surtout presque deux fois plus de condos que de logements ce qui ne répond pas à une grande partie des besoins des ménages de Montréal», a poursuivi Mme Laflamme.

Crise du logement?

Si le nombre de logements vacants est le plus bas en 14 ans, la Ville n’est pas prête à parler de crise, la situation n’étant pas aussi critique que celle que Montréal a connue au début des années 2000.

«La Ville gère ça comme une campagne de communication. La crise du logement ce n’est pas juste 121 ménages qui se retrouvent sans logis à la veille du 1er juillet. C’est une crise à longueur d’année à Montréal: des gens qui sont victimes d’éviction de leur logement, dont le logement est transformé en Airbnb ou en condo et qui ne trouvent plus à se loger de façon abordable», a critiqué Véronique Laflamme.

«Nous sommes confiants de pouvoir loger tout le monde», a répondu de son côté le conseiller associé à l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, Craig Sauvé.

La Ville assure avoir un plan d’urgence dans l’éventualité où certaines personnes ne réussiraient pas à se trouver un toit.