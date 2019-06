«Être et n’être pas» de Jean Désy: le médecin-écrivain témoigne d’un Nord en crise

Depuis des décennies, le médecin-écrivain Jean Désy est inspiré par les magnifiques paysages du Nord-du-Québec. Mais la beauté de ces lieux cache aussi des drames et des problèmes sociaux préoccupants. Dans son nouveau livre, Être et n’être pas, il montre à quel point le Nord est en crise, aux prises notamment avec un nombre de suicides alarmant.

Dès 1990, Jean Désy pratiquait la médecine dans les communautés de Salluit et Puvirnituq. Au fil des ans, il a accumulé énormément d’expérience, multiplié les rencontres et les projets, nourri son travail de poète et d’écrivain avec ses nombreux voyages.

Ce journal offre une chronique des sept séjours réalisés entre 2016 et 2018. Il partage ses observations et ses méditations sur un monde nordique frappé par une crise sans précédent.

Avec une plume lucide, sensible, portée par la puissance de la nature et la force de caractère des gens du Nord, il témoigne de ce qu’il a vu, de ce qu’il a aimé, de ce qui l’a marqué, choqué, indigné.

«J’ai fait ce livre comme écrivain», précise-t-il, en entrevue. «Mais en même temps, si je n’avais pas eu 41 ans de pratique, si ça ne faisait pas 30 ans que j’allais dans le Nord, et si je n’avais pas un profond amour pour les Inuits, jamais je n’aurais osé publier quelque chose d’aussi précis et d’aussi intime vis-à-vis de la dénonciation d’une souffrance que je partage quand je suis là. Le problème est plus aigu que jamais.

«Le fait de parler, le fait de se mettre en dialogue avec le Nord, le fait de savoir que le Nord existe, c’est déjà un grand pas en avant pour empêcher qu’une situation vraiment morbide s’accélère. Mais on sent que ce sont les forces inuites elles-mêmes qui vont devoir être mises à contribution», ajoute-t-il.

Photo courtoisie

«Notre» Nord

Jean Désy rappelle que le Nunavik, c’est «notre» Nord. «Si on aime ce Nord, qu’on en parle, qu’on a envie de le voir, de l’habiter et de l’aimer, peut-être qu’on ouvre des portes. Un peu comme ce qui est en train de se passer avec la Basse-Côte-Nord et la Moyenne-Côte-Nord, où la parole innue prend de la place. Ça, c’est très guérisseur.»

«La parole poétique transporte une spiritualité qui n’est pas anodine, particulièrement pour les groupes qui sont très souffrants, qui sont isolés ou qui vont mal», note-t-il. L’art a-t-il des propriétés guérisseuses? «Complètement. Il faut le répéter. On dirait que c’est trop facilement oublié. Comme si l’art était un luxe. Mais c’est bien plus essentiel que ça.»

«Mon âme volait»

Jean Désy rappelle que le Nord lui a apporté énormément. «Ce que je trouve le plus beau, c’est la toundra, le désert froid, le monde sans arbres, c’est l’espace. Dans toute ma vie, je n’ai jamais tant eu l’impression que mon âme volait. Sans le Grand Nord et sans le monde du Nord, je n’aurais pas d’œuvre poétique.»

■ Jean Désy a terminé des études de médecine avant d’entamer un doctorat en littérature, suivi d’une maîtrise en philosophie.

■ Il partage sa vie entre la pratique dela médecine, l’écriture et l’enseignement.

■ Il a publié de nombreux romans, essais, nouvelles et récits, dont L’accoucheur en cuissardes et L’esprit du Nord.