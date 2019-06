Le scénario parfait!

VALLÉE-JONCTION | À sa première participation en NASCAR Pinty’s samedi, Raphaël Lessard souhaitait d’abord évaluer son comportement face aux ténors expérimentés de cette série canadienne. Il a fait encore mieux, il les a tous battus !

Devant un public conquis d’avance à l’autodrome Chaudière, le jeune prodige de Saint-Joseph-de-Beauce a fait une autre magistrale démonstration de son talent en dominant avec panache cette troisième étape de la saison.

Photo Annie T. Roussel

Kevin Lacroix de Saint-Eustache et Alex Labbé de Victoriaville l’ont accompagné sur le podium. Le top cinq a été complété par deux autres Québécois, le Granbyen Andrew Ranger et le Lavallois Alexandre Tagliani, dans l’ordre.

À part le succès de l’Ontarien Don Thompson lors de la course inaugurale de la série il y a 12 ans, jamais un pilote ne s’était imposé à son tout premier essai.

Après s’être élancé de la sixième place sur la grille de départ, Lessard, qui célébrera son 18e anniversaire de naissance ce vendredi, a su gravir les échelons pour s’emparer de la tête au 134e des 286 tours d’une épreuve écourtée par la pluie, qui devait en compter 300 initialement.

Photo Annie T. Roussel

Quand il a pris les commandes de la course, il n’a plus été véritablement inquiété. Malgré des drapeaux jaunes à répétition, il a su garder son sang-froid, comme un vétéran, après une bonne dizaine de relances musclées où il n’a jamais cédé.

« D’abord, je veux remercier l’écurie Dumoulin Compétition qui m’a accordé ma première chance en série Pinty’s, a fait savoir l’heureux gagnant. Puis tous ceux qui ont cru en moi et qui m’ont procuré cette chance de rouler dans cette série relevée.

« Je dois beaucoup aussi à tous ces partenaires d’affaires, dont Louis Jacques, sans qui je ne serais pas ici pour cette course. Et évidemment mes parents François et Chantal... »

Dumoulin furieux

Comme prévu, la course a été marquée par des touchettes à répétition, voire des bousculades, qui ont fait grimper le niveau d’intensité parmi certains pilotes.

Coéquipier de Lessard, Louis-Philippe Dumoulin s’était emparé de la tête au 22e tour avant d’être impliqué dans une série d’accrochages avec Jason Hathaway et Donald Theetge, ce qui aurait ruiné son parcours, dit-il.

« J’ai pris en note leurs numéros, a fait savoir le champion défendant de la série NASCAR Pinty’s. Dans le cas de Hathaway surtout, il n’est pas capable de rouler sans toucher aux autres. Je ne suis pas le seul à avoir des histoires avec lui.

« D’un autre côté, je lève mon chapeau à Raphaël. Il a demandé des réglages différents et ils ont été fructueux. »

Le nom de Dumoulin, forcé à l’abandon à 15 tours de la conclusion, apparaît au 15e rang du tableau final.

La bonne opération pour Lacroix

Satisfait de sa deuxième place, Lacroix, lui, inscrit le meilleur résultat de sa carrière sur le tracé ovale de Vallée-Jonction.

« J’ai vaincu ma bête noire », a-t-il raconté. Le pilote de Saint-Eustache fait une bonne opération puisqu’il se hisse au sommet du classement cumulatif, un point devant Ranger, qui avait remporté cette épreuve l’an passé.

Chez les autres Québécois, Simon Dion-Viens s’est classé 9e, tout juste devant Theetge (10e) et Marc-Antoine Camirand (11e).

► Les rôles sont inversés : dans l’autre course à l’horaire de la journée, Alex Labbé s’est imposé en série NASCAR Late Models en devançant Patrick Laperle et Raphaël Lessard. Oui, encore lui ! Samuel Charland, Steve Côté et Alex Guénette ont suivi dans l’ordre.