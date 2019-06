Le superbe domaine de Jackie Kennedy est à vendre

Vous avez 65 millions de dollars américains à investir dans une nouvelle propriété? Nous avons le domaine pour vous!

La ferme Red Gate, acquise par Jackie Onassis Kennedy en 1979, cherche un nouveau propriétaire, selon Christie's International Real Estate.

L’ancienne ferme de moutons «a été la maison d’été et le refuge de Jackie, de ses enfants et de ses petits-enfants» pendant plus de 40 ans, explique-t-on sur la fiche descriptive.

Photo www.christiesrealestate.com

Mais après quatre décennies, la succession de la femme du président américain John F. Kennedy veut tourner la page.

«Il y a quarante ans, ma mère est tombée amoureuse de Martha's Vineyard», a déclaré Caroline Kennedy dans un communiqué cité par CNN.

«Quand elle a découvert la ferme Red Gate, cet endroit exprimait parfaitement son esprit romantique et aventureux», a ajouté la fille de Jackie Onassis Kennedy.

Photo www.christiesrealestate.com

«Les dunes, les étangs et les collines d'Aquinnah lui ont permis de créer un monde où elle pouvait être si proche de la nature, proche de sa famille et ses amis, et, surtout, proche de ses livres bien-aimés», a poursuivi Mme Kennedy.

«Il est temps de suivre l'exemple de ma mère et de créer notre propre monde. Nous espérons qu'une nouvelle famille chérira cet endroit comme nous l’avons fait depuis trois générations. Nous sommes enthousiasmés par le prochain chapitre de la ferme Red Gate», a conclu Caroline Kennedy.

Selon le «Wall Street Journal», Jackie Kennedy avait payé le domaine 1 million de dollars à l’époque. C’est donc tout un profit que fera sa famille avec l’éventuelle vente de la résidence.

Photo www.christiesrealestate.com

En 1980, la première dame des États-Unis avait embauché l’architecte Hugh Newell Jacobson pour refaire le décor du bâtiment principal et de la maison d’invités.

Puis, en 2000, Caroline Kennedy avait requis les services de Deborah Berke, doyenne de la faculté d’architecture de Yale, pour agrandir et rénover la résidence principale.

La ferme Red Gate compte cinq chambres à coucher et cinq salles de bain dans la résidence, ainsi que quatre autres chambres à coucher dans la maison d’invités. À l’exception de la salle à manger, toutes les chambres du domaine ont une vue sur l’océan Atlantique.

Le domaine est situé sur un terrain de 340 acres en bordure de l’océan, qui offre une plage privée longue de près de deux kilomètres de long.

Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts, est un endroit particulièrement huppé de la côte est américaine.