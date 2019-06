Les villes paient encore le prix de la réforme Ryan

« On en souffre [encore de la réforme Ryan]. Si les montants avaient été indexés ou évalués au juste prix, on ne vivrait pas aujourd’hui cette désuétude du réseau routier », a indiqué Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat et vice-président du caucus des municipalités locales de l’UMQ, en entrevue à l’Agence QMI.