L’exception du Festival de jazz

Matt Holubowski avait décidé de décliner toutes les propositions de spectacle pour plusieurs mois, cette année, le temps de travailler sur son nouvel album. Est alors arrivée une offre qu’il ne pourrait refuser : faire le grand concert extérieur de clôture du Festival international de jazz de Montréal.

« C’est arrivé de nulle part ! » dit-il en riant.

Matt Holubowski a donné les derniers concerts avec son groupe au mois de décembre, en plus de quelques premières parties en solo pour Dan Mangan en février. Mais sinon, l’auteur-compositeur avait prévu de prendre une pause de la scène pour plusieurs mois en 2019.

« Ça fait un bout de temps que je suis en mode remise en forme, autant mentalement que physiquement, dit-il. Avec ma gérante et mon équipe, on s’était mis d’accord de ne pas faire de spectacles pendant un bon bout. Je ne sais même pas s’il y a eu d’autres offres que le Jazz. Mais quand cette offre est arrivée, je me suis demandé si je voulais le faire, si j’étais là dans ma tête. J’ai finalement décidé d’incorporer le spectacle dans le processus de création de l’album. »

Au moment de l’entrevue, Matt Holubowski­­­ prévoyait faire quatre nouvelles pièces durant ce concert extérieur. « Je ne sais pas si j’en ferai autant, dit-il. Il y a une partie de moi qui est excitée de les partager. Mais une autre partie se dit que je devrais peut-être patienter. On verra ! »

« C’était assez surréel »

Matt Holubowski a-t-il peur d’être « rouillé » le soir du 6 juillet, après autant de mois de pause ? « J’y ai pensé au début. Mais on vient de passer dix jours en studio avec le band. On est plus solides que jamais. Il y a quelques jours, je me suis assis avec toutes les tounes de Solitudes que je n’avais pas jouées depuis six mois. Je pensais qu’il faudrait que je les pratique pendant des heures. Mais ça m’est revenu tellement naturellement. »

Le tout premier passage de Matt Holubowski au Festival international de jazz de Montréal (FIJM) remonte au 29 juin 2015, alors qu’il s’était produit au Métropolis. Le chanteur vivait alors la popularité de l’émission La Voix, à laquelle il avait participé quelques mois plus tôt.

« Je me souviens qu’ils nous avaient offert la Cinquième salle de la Place des Arts. La journée de la mise en vente des billets, j’aidais ma copine de l’époque à un événement dans une cabane à sucre. J’étais en train de ranger de la bière. À 11 h 30 ce matin-là, ma gérante m’avait appelé pour me dire que tous les billets étaient vendus et qu’on m’offrait soit le Théâtre Maisonneuve soit le Métropolis. C’était assez surréel ! »

Boucler la boucle

Qu’il se fasse offrir le grand concert extérieur quatre ans après cette première expérience marquante au FIJM, Matt Holubowski le voit comme une belle façon de boucler la boucle. « Je suis éternellement reconnaissant envers Laurent [Saulnier, responsable de la programmation du FIJM]. Le fait qu’il m’offre ce show-là, c’est vraiment un signe de fidélité. »

À propos du futur album, qui devrait sortir à l’hiver 2020 si tout va bien, le musicien mentionne avoir terminé huit chansons. « Ça va quand même dévier pas mal de Solitudes. Ce sera un album plus raffiné, plus intense, mais aussi super personnel. Je ne me suis pas mis de barrières. Avec Solitudes, j’étais pleinement dans l’univers folk, j’étais encore dans ma phase de jeune Dylan. Je me suis ouvert à une nouvelle technologie musicale depuis. En studio, on avait plein de guitares, mais aussi 15 synthétiseurs. On a beaucoup exploré les sonorités. »

► Matt Holubowski fera le grand concert extérieur de clôture du Festival international de jazz de Montréal le 6 juillet, 21 h 30, sur la scène TD. Pour les détails : montrealjazzfest.com.