Pas de péage, pas de 3e lien

« Écoutez, actuellement, on n’est pas pour démarrer un projet qui n’est pas totalement financé, ça serait irresponsable. »

Cette phrase, c’est le premier ministre François Legault qui l’a prononcée, à propos du réseau de transport structurant à Québec, dont le coût est évalué à 2,9 milliards.

On a toutefois eu la confirmation cette semaine que cette saine responsabilité financière ne s’applique pas aux projets routiers, comme le troisième lien entre Québec et Lévis. Il s’agira d’un tunnel dont une étude fixait déjà le prix à 4 milliards en 2016, en regardant le coût de projets comparables. Une structure qui coûtera 23 millions par année à maintenir.

Le tout alors que le déficit d’entretien de nos routes s’établit à 16,45 milliards de dollars.

Ce que ça voudra

Il n’y a pas de problème, on a de l’argent pour payer ça, au Québec. C’est en tout cas ce qu’affirme le ministre des Transports François Bonnardel qui rappelait jeudi que 4,8 milliards seraient encore engloutis par nos routes au cours des deux prochaines années.

C’était au moment où les partisans de la CAQ se demandaient ce qui était arrivé au gouvernement qu’ils avaient élu. Il venait de confirmer une entente avec la Ville de Montréal qui permettra la construction de deux lignes de tramway, une dans la capitale et une dans la métropole, un début de ligne rose, dans le second cas.

L’idée est peu populaire chez les partisans de la CAQ, c’est le moins qu’on puisse dire. On sentait poindre les « J’ai pas voté pour ça ».

Mais, rassurez-vous, il n’y avait aucune raison de s’inquiéter. Dès le lendemain, François Bonnardel s’empressait de confirmer que l’on construirait un lien sous-terrain entre Lévis et Québec, une structure de six kilomètres de long, neuf en comptant les voies d’accès.

Combien ça coûtera ? Question prématurée, nous dit-on, mais la réponse est déjà connue : ce que ça voudra.

Y aura-t-il un ou deux tunnels pour les nombreuses voies et les différents usages ? On ne le sait pas non plus.

Il n’y a que deux choses qui sont claires, en fait. D’abord, ça va se faire. Parce que pour développer de nouvelles routes au Québec, il y a toujours du fric, même quand on en manque.

La deuxième, c’est qu’il n’y aura pas de péage pour emprunter ce tunnel. Chaque Québécois va payer pour ça jusqu’à la dernière cenne.

Mais ça va se faire. Vous pouvez en être sûrs, ça va se faire. François Bonnardel nous l’a dit.

Combien ?

C’est une bonne nouvelle pour les gens de l’île d’Orléans, dont le pont d’accès vétuste sera également remplacé et qui verront — ou plutôt ne verront pas — passer le lien routier sous leur plancher plutôt que dans leur paysage. Ça aurait été différent si on avait plutôt choisi d’intégrer le nouveau pont à ce lien routier.

On a choisi la meilleure option, celle qui aura le moins d’impact visuel et environnemental.

C’est aussi la plus coûteuse.

Le tunnel Québec-Lévis coûtera bien plus que 4 milliards, ne serait-ce qu’à cause de l’inflation depuis 2016 et du contexte économique. Le ministre des Transports le sait déjà, à moins de ne rien comprendre à son dossier, même si ceux qui lui demandent ce troisième lien n’y croient pas encore.

La question, maintenant... jusqu’à quelle hauteur de prix y croit-on, à ce projet ? Six milliards ? Huit ? Dix ?

Pendant qu’on a plus de 16 milliards à mettre sur l’ensemble de nos routes.

Les yeux bandés

Les politiciens ont le dos large. Dans la foulée de notre dossier « Nos routes en déroute », j’ai vu une flopée de commentaires qui s’en prennent à ces élus du passé qui, seulement poussés par l’intérêt électoral, ont pris de mauvaises décisions dont on paye le prix.

Eh bien, voilà. Vous l’avez, l’explication. Le phénomène qui nous place dans cette situation, il est en train de se dérouler sous nos yeux.

Des politiciens qui ont fait des promesses irresponsables pour se faire élire. Qui nous mènent les yeux bandés dans un projet pharaonique, sans savoir combien ça va coûter. Une décision politicienne, en somme.

Pourquoi ? Parce qu’on leur demande de nous le faire, encore, encore et encore. On est bons et obéissants comme ça, dans la province qui se trouve pourtant notoirement pauvre et surtaxée. Probablement qu’on aime ça, au fond.

Et dans cinq, dix, quinze ou vingt ans, vous lirez des chroniqueurs qui critiqueront ces politiciens à courte vue qui nous auront mis dans le pétrin qu’on leur aura exigé.

Écœurés

Tous les « écœurés de payer » du Québec devraient se lever contre ça et réclamer du changement.

Les gens qui vont prendre le tramway vont payer leur utilisation ? Que ceux qui veulent emprunter un troisième lien fassent de même.

Faisons-en une condition.