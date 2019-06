Pénibles et dangereux

Cahoteux sur la route 204

La route 204 dessert les régions de l’Estrie et de la Chaudière-Appalaches. D’une longueur de 263,9 km, elle relie Saint-Jean-Port-Joli à Lac-Mégantic. Sur le tronçon d’environ 80 km entre Saint-Georges et Lac-Mégantic, le secteur de Saint-Martin est particulièrement pénible. Malgré plusieurs réparations mineures, le nivellement est horrible. Plus loin, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Saint-Georges, la chaussée est très cahoteuse. Un peu après Saint-Ludger, le centre de la chaussée est complètement défoncé et même dangereux. Au passage des camions, on peut sentir d’énormes vibrations. Des sections de l’accotement sont également impraticables. Des endroits lourdement endommagés semblent avoir été oubliés par le MTQ.