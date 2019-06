[PHOTOS] Red Sox c. Yankees: Londres est baseball

Les joueurs des Red Sox de Boston et des Yankees de New York sont à Londres, en Angleterre, où ils s’affronteront samedi et dimanche dans une courte série de deux rencontres.

Après avoir joué les touristes, visitant notamment le célèbre carrefour Piccadilly Circus, le lanceur des Red Sox Rick Porcello a mis le cap sur London Stadium, où auront lieu les matchs de baseball.

Photo AFP

«J’ai simplement essayé de m’imprégner de la culture, de visiter et d’apprendre le plus possible», a indiqué Porcello, qui entamera la partie de samedi au monticule, sur le site web du baseball majeur.

«Le stade est magnifique, a par ailleurs noté Porcello, à propos du bâtiment construit pour les Jeux olympiques de Londres en 2012 et qui sert maintenant de domicile pour le club de soccer West Ham United. J’ai eu du bon temps, mais c’est maintenant le retour au travail, comme à l’habitude. Il faut que je garde ma concentration et je me prépare de la façon dont j’ai besoin.»

Photo AFP

Porcello, qui a comparé l’attention médiatique vécue à Londres à celle qu’on retrouve durant les éliminatoires du baseball majeur, sera opposé au lanceur japonais Masahiro Tanaka lors du premier match.

Photo AFP

Excités, mais concentrés

Parmi les autres joueurs en présence, le voltigeur des Red Sox Mookie Betts s’est montré enthousiaste de disputer ces rencontres dans la capitale anglaise. Ces parties s’inscrivent dans ce désir du commissaire Rob Manfred de promouvoir le baseball majeur à l’échelle internationale.

«Nous sommes excités d’être ici, de faire partie de ces premiers matchs à Londres, a commenté Betts. Ça reste des parties que nous devons aborder sérieusement afin d’aller chercher des victoires.»

Photo AFP

«Une fois que nous nous trouvons sur le terrain et que le match commence, c’est parti, a pour sa part affirmé Aaron Judge, des Yankees. Ça va être difficile pour plusieurs de se retrouver dans un endroit qui n’est pas familier, mais nous sommes tous des compétiteurs. Une fois que le match sera commencé, nous y serons, comme les Red Sox, pour compétitionner.»

Après cette courte série à Londres, les deux équipes seront de retour pour jouer en Amérique du Nord, dès mardi. Les Red Sox s’arrêteront d’ailleurs à Toronto pour y affronter les Blue Jays.