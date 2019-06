Pour la Maison des jeunes

Le 2e souper-bénéfice de la Maison des jeunes de Saint-Augustin (MDJ L’Intrépide et l’Illusion) a permis récemment d’amasser 16 500 $, plus du double du montant de l’an dernier. Présentée sous la présidence d’honneur de Joël Godin, député de Portneuf–Jacques-Cartier, la soirée a permis de souligner le 25e anniversaire de l’organisation. La MDJ L’Intrépide et l’Illusion rejoint environ 200 adolescents de 12 à 17 ans chaque année à Saint-Augustin-de-Desmaures et ses alentours.

70 ans de mariage

Photo courtoisie

Henri-Paul Goulet, 90 ans, et Aurore Maurice, 88 ans (photo), qui habitent présentement Les Résidences Louis-Philippe Côté, à Armagh dans Bellechasse, se sont mariés le 29 juin 1949 à Saint-Magloire, dans la municipalité régionale de comté des Etchemins. Ils célèbrent donc aujourd’hui leur 70e anniversaire de mariage. Toute la famille (enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants) les félicite.

Double anniversaire

Photo courtoisie

Réal Parent, d’Automobiles Réal Parent de Québec, sur l’Avenue de Vitré, aura de quoi célébrer en fin de semaine. Réal, qui a fondé son commerce de véhicules d’occasion en 1982, aura 65 ans demain, dimanche. Qui plus est, il célébrera avec sa conjointe Diane Trottier leur 40e anniversaire de mariage. Sur la photo, Réal est en compagnie de son petit-fils, Théodore Morin, un mordu d’équitation.

Salle Martial-Asselin

Photo courtoisie

La salle du conseil de ville de La Malbaie portera désormais le nom de Salle Martial-Asselin en l’honneur de celui qui fut le 1er maire de La Malbaie, de 1957 à 1963. La cérémonie de dévoilement de cette nouvelle désignation s’est tenue récemment sous la présidence d’honneur de l’honorable lieutenant-gouverneur du Québec, de plusieurs membres du conseil de ville et des membres de la famille de Martial Asselin (1924-2013). Une plaque commémorative se retrouve également à l’entée de la salle, résumant l’impressionnante biographie de l’homme qui fut successivement maire de La Malbaie, député fédéral, ministre, sénateur et lieutenant-gouverneur. Sur la photo du photographe Pierre Rochette, on retrouve de gauche à droite : Serge Gauthier, président de la Société d’histoire de Charlevoix, instigatrice de la demande de désignation, Ginette D’Auteuil-Asselin, seconde épouse de Martial Asselin, J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, Jean-Louis Asselin, fils de Martial Asselin, et Michel Couturier, maire de La Malbaie.

Triple anniversaire Photo courtoisie

La journée du lundi 1er juillet 2019 aura une signification toute particulière pour Julie Duval et Michel Boutin, de Québec, respectivement coordinatrice des expositions d’arts à la Maison Gomin et président-directeur général de Lépine Cloutier Athos. Tout d’abord, Michel aura 60 ans lundi. Puis, Michel et Julie fêteront également leur 10e anniversaire de mariage. Le couple s’était en effet marié le 1er juillet 2009 lors du 50e anniversaire de naissance de Michel. Finalement, n’oublions pas que le 1er juillet est la fête du Canada. Un gros week-end de trois jours en vue !

Anniversaires Photo courtoisie

Nicole Scherzinger (photo), chanteuse, danseuse, parolière et actrice américaine, 41 ans... Theoren Fleury, joueur de hockey canadien (1988-2003 : Flames — Avalanche – Rangers —Blackhawks), 51 ans... Jean Louis Asselin, grand amateur de pêche au saumon, 63 ans... John Boccabella, joueur de baseball, avec les Expos de 1969 à 1973, 78 ans... Viola Léger, ex-enseignante et comédienne (La Sagouine), 89 ans.

Disparus Photo courtoisie