Son plus gros projet

Bruno Belzile, contremaître électricien chez Grimard électrique, est heureux d’avoir marqué l’histoire en travaillant sur le chantier du pont Samuel-De Champlain.

« Je suis très fier. C’est le plus gros projet que j’ai accompli », dit-il. Mais aujourd’hui, il n’est pas mécontent de pouvoir passer à autre chose. « On est contents de l’avoir fait. On est aussi contents de changer de travail bientôt. En construction, on n’est pas habitués à être longtemps à la même place », confie-t-il.