Thomas Rhett : «Mes priorités ont changé»

Coqueluche du milieu country américain, Thomas Rhett n’est pourtant pas un nouveau venu. Fils du chanteur Rhett Akins, il vient de sortir son quatrième album et poursuit actuellement une tournée américaine, après avoir fait une halte au Centre Bell en avril dernier.

Enfant du country, Thomas Rhett a donné un titre significatif à son dernier album: «Center Point Road».

«J’ai grandi à Nashville, Tennessee, parce que mon père était chanteur country dans les années 1990. On habitait sur une route qui portait le nom que j’ai choisi pour cet album, qui est plutôt nostalgique. J’y revisite mon passé. Tout au long du processus créatif, je suis allé puiser dans mes souvenirs de jeunesse.»

À tout juste 29 ans, le chanteur voulait explorer à nouveau sa jeunesse en racontant des expériences qu’il a vécues personnellement.

«Il y a une chanson sur l’album, "Life Changes", qui raconte l’histoire de quelqu’un qui quitte le secondaire pour se marier et avoir des enfants. C’est une façon de dire à quoi ressemble ma vie. C’est d’ailleurs très intéressant de voir à quel point mes "fans" se reconnaissent dans mes chansons, car eux aussi grandissent et ont des préoccupations semblables. Il y a des choses dans la vie qui arrivent à tout le monde, le personnel est aussi universel.»

Jeune papa

Comme dans sa chanson, Thomas Rhett a fait les choses assez précocement.

«Je me suis marié à 22 ans et j’en ai maintenant 29. J’ai grandi, tout comme ma femme, avec un frère et une sœur. Nous avons toujours su que nous voulions des enfants. J’en voulais deux ou trois, ma femme, cinq ou six! Notre famille n’est donc pas encore terminée et ce sera très agréable, dans une vingtaine d’années, de vivre au sein d’une grande famille. J’adore les enfants et je crois qu’ils nous rendent la vie beaucoup plus intéressante.»

Papa de deux petites filles (Willa Gray, trois ans et demi, et Ada James, bientôt deux ans), il reconnaît même que la paternité l’a rendu plus patient et moins superficiel.

«Mes priorités ont changé. Mes enfants sont aussi devenus une source d’inspiration pour la musique que j’écris. Je ne fais plus les mêmes spectacles. Ils ont littéralement changé en mieux ma façon de voir les choses.»

Country pop

La musique de Thomas Rhett flirte de plus en plus avec le new country et les sonorités clairement pop, un courant qu’il assume complètement.

«La chanson "Crash & Burn", sur mon deuxième album, était déjà plus pop country. J’ai grandi en écoutant de la musique très variée, de styles très différents. Je fais de la musique qui me colle à la peau de façon organique. Sur mon quatrième album, il y a du country plus pur et d’autres chansons qui vibrent de façon plus pop. Ça me permet de faire tout un spectacle sur scène.»

Pour sa nouvelle tournée «VHS», qui se poursuivra jusqu’à l’automne, Thomas Rhett est accompagné par son père, qui assure sa première partie. C’est l’occasion pour lui d’affirmer que s’il est devenu chanteur dans le milieu country, ce n’est pas forcément par mimétisme.

«Je suis allé à l’école et je ne savais pas ce que je ferais plus tard. Mais au collège, j’ai découvert à quel point je détestais les mathématiques. Puis, l’écriture de chansons est venue naturellement; peut-être parce que j’avais vu mon père le faire. J’avais l’expérience, vue des coulisses, de ce métier. J’ai finalement signé mon premier contrat à 19 ans. Maintenant qu’on fait le même métier, on a une relation bien particulière. Il supervise tout par-dessus mon épaule, il me donne des conseils. C’est extraordinaire de l’avoir dans mon équipe.»