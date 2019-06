Jeux panaméricains: trois joueurs des Capitales avec le Canada

L’équipe des Capitales a toujours été reconnue comme étant une terre d’accueil pour les joueurs canadiens et c’est encore vrai cette année. Non seulement elle attire plusieurs Canadiens, mais apparemment la crème du pays, puisque les Capitales comptent trois joueurs qui ont réussi à percer l’alignement d’Équipe Canada pour les prochains Jeux panaméricains de 2019.

Pour Tyson Gillies, qui en sera à sa deuxième expérience aux Jeux panaméricains, tenter d’aider le Canada à remporter une troisième médaille d’or consécutive est une occasion incroyable.

«Je suis tellement excité de faire partie de cette équipe. À chaque fois que nous sommes réunis, c’est tellement plaisant! J’ai de la chance de pouvoir porter la feuille d’étable encore une fois. Je n’ai aucune idée de mon rôle, mais s’il le faut, je serai prêt à apporter de l’eau aux gars!», a laissé entendre Gillies en riant, avant le deuxième affrontement des Caps face l’équipe des étoiles de la Shikoku Island League, une ligue évoluant au Japon.

Mission : gagner l’or

Le lanceur Scott Richmond, qui avait confié plus tôt cette saison vouloir compétitionner aux Jeux panaméricains, a lui aussi vu son souhait être exaucé, et il ne pourrait pas être plus heureux.

«C’est une très belle opportunité pour moi de participer à cet événement et c’est un privilège de représenter mon pays. On arrive gonflé à bloc, confiant et fort de deux médailles d’or consécutives. Avec le groupe de gars qu’on a, nous avons de très hautes attentes. J’espère être assez bon pendant le tournoi pour pouvoir me faire valoir pour les prochains Jeux olympiques, c’est mon but! Nous allons donner tout un spectacle.»

«Plus beau souvenir»

Lorsqu’il est question de comparer le baseball professionnel au baseball international, l’entraineur des frappeurs des Capitales, Tim Smith, est assez clair.

«Représenter mon pays est mon plus beau souvenir de ma carrière de baseball. Quand je portais la feuille d’érable, je sentais que c’était tous mes coéquipiers qui étaient derrière moi. Lorsque tu joues pro, les joueurs sont plus portés vers leurs propres statistiques puisqu’ils espèrent toujours aller plus haut. J’échangerais mes années de baseball professionnel pour représenter mon pays n’importe quand.»

Dans l'alignement de 24 joueurs, Philippe Aumont, qui joue actuellement pour les Champions d’Ottawa, Édouard Julien, fraichement repêché par les Twins du Minnesota au dernier repêchage du baseball majeur et l’ancien de Capitales, Jonathan Malo, représenteront le Québec.