Un condo du Ritz vendu 4,1M$

Le comédien et animateur vedette Marc Labrèche vient de mettre en vente sa maison de la Rive-Sud pour 1,165 million $. « Résidence luxueuse mid-century située dans un secteur très recherché [...]. Cette maison bénéficiant d’une abondance de lumière naturelle, grande salle familiale et de finitions haut de gamme. Cour parfaite pour recevoir des invités, avec piscine creusée et grande terrasse », décrit la courtière Karen Kurtz, de Remax. La propriété de l’artiste québécois est décrite comme un « joyau architectural » qui a profité de « rénovations majeures ». Elle compte dix pièces, dont quatre chambres à coucher, deux salles de bains et une salle d’eau.